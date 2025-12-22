HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Caso Ciro Castillo: PJ evaluará el 23 de diciembre apelación contra detención preliminar por 15 días

Castillo, que actualmente se encuentra en condición de “no habido”, busca que la instancia superior deje sin efecto la orden de detención preliminar que se emitió a solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

Ciro Castillo es investigado por presunta organización criminal y colusión. Foto: Composición/LR
El Poder Judicial programó para el martes 23 de diciembre la revisión de un recurso de apelación presentado por la defensa de Ciro Castillo Rojo Salas, suspendido gobernador regional del Callao, con el fin de anular la orden de detención preliminar de 15 días que fue dictada en su contra.

La audiencia será llevada a cabo por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, que evaluará si deja sin efecto la medida emitida por el juez Edie Solórzano el último 9 de diciembre, a pedido de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, en el marco de la investigación del caso conocido como “Los Socios del Callao”.

Castillo, quien se encuentra en condición de no habido, busca que el Tribunal revoque la resolución apelada y ordene su libertad. Además de su apelación, el colegiado también analizará otros recursos similares presentados por personas vinculadas a la misma investigación.

PUEDES VER: Martín Vizcarra y el caso Lomas de Ilo: archivan acusación y descartan el inicio de segundo juicio

¿Por qué se investiga a Ciro Castillo?

La Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó la madrugada del 15 de diciembre un allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, como parte de un megaoperativo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Las diligencias fiscales también alcanzan a otros 26 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gore del Callao.

Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal, supuestamente liderada por Castillo Rojo, habría manipulado contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.

En silla de ruedas y con mascarilla: la fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar

Imágenes inéditas, obtenidas por el dominical Cuarto Poder, revelan cómo el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, fugó al conocer la orden de detención preliminar (15 días) en su contra por el caso "Los socios del Callao". Cubierto con una mascarilla y en silla de ruedas se retiró de la clínica Stella Maris en Pueblo Libre, donde permanecía internado desde el último 13 de diciembre, y logró sortear a la justicia.

Los agentes se presentaron en el centro médico para cumplir el arresto, pero Castillo ya había abandonado el lugar 20 minutos antes. El general Luis Lira, jefe de la DIRCOCOR, confirmó que se trató de una "fuga" y que el investigado se puso "a buen recaudo" al conocer del operativo.

Ese mismo día a las 4 de la mañana se realizó un megaoperativo en su vivienda en La Punta, Callao. Los vehículos de la seguridad del gobernador se encontraban en el exterior, lo que hizo suponer a los agentes que Castillo se encontraba ahí, pero no fue así. Al entrar a la casa, los recibió la hija del gobernador, pero se limitó a responder las preguntas.

