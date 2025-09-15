Universitario festejó en Arequipa tras vencer 2-1 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con goles de Jairo Concha y Williams Riveros, la 'U' se quedó con la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Sin embargo, no todo fue alegría para el conjunto crema. Un hecho que encendió las alarmas fue la lesión de Anderson Santamaría en los primeros 30 minutos del compromiso.

El zaguero salió cojeando del terreno de juego y su lugar fue ocupado por César Inga. A pesar de la preocupación, Santamaría salió a hablar para tranquilizar a los hinchas cremas. El jugador de la selección peruana aseguró que solo se trataría de un esguince de su tobillo.

Anderson Santamaría se refirió a su lesión tras triunfo de Universitario

"Según el doctor, es solo un esguince. Vamos a ver mañana en el estudio. Ojalá sea algo leve para estar de nuevo a la par con mis compañeros", declaró Santamaría en un principio para las cámaras de 'Fútbol en América'.

Asimismo, dejó en claro que fue una jugada casual, puesto que no considera que hubo una maldad por parte de su rival. "Sí (fue una jugada fortuita). No hubo mala intención. Fue una jugada que yo solo me doblé. No tiene nada que ver el rival, no quiero crear polémica ni nada. Como te digo, esperar el resultado de mañana y yo siento que no es nada grave. Espero esta semana volver a estar con mis compañeros", agregó.

"Yo mismo me asusté porque al principio fue un dolor de rodilla que justamente fue operada hace unos años atrás. Pero, gracias a Dios, ahorita estoy más tranquilo. Tengo una inflamación ahí en el tobillo, se me puso un poco morado, pero es parte del esguince. Esperemos recuperarnos lo más pronto posible para esta recta final porque el equipo necesito de todos", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario de Deportes tendrá ahora su jornada de descanso y recién retomará la competencia el sábado 20 de septiembre, cuando se enfrente a UTC de Cajamarca. El encuentro está previsto para jugarse en el Estadio Mansiche de Trujillo.