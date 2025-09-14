Universitario y Melgar se enfrentan en Arequipa por el reinicio del Torneo Clausura 2025. Sobre el final del primer tiempo, el asistente de la 'U' Leonardo Martins fue expulsado por el árbitro Joel Alarcón luego de reclamar un córner a favor del cuadro crema. En esa jugada, Álex Valera había generado una opción de ataque por la banda derecha y luego centró al corazón del área; sin embargo, el balón fue despejado por un compañero en su intento de conectar el esférico, por lo que el réferi marcó saque de meta. Esta decisión no le gustó a Martins, quien tras reclamar airadamente que era tiro de esquina fue inmediatamete expulsado.

Pero todo no quedó ahí, sino que al ver que había recibido la cartulina roja, Leonardo Martins se metió al campo para encarar al juez Joel Alarcón. Tras ello, el técnico Jorge Fossati no dudó en también invadir el terreno de juego para sacar a su colega y calmar la situación. Luego, se quedó conversando con el réferi unos segundos.

Jorge Fossati invadió al campo para sacar a su asistente

La peculiar escena ocurrió al minuto 44 del primer tiempo del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Próximo partido de Universitario

El siguiente encuentro de la 'U' será ante UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo. El partido está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7.00 p. m. (hora de Perú).