La selección peruana se prepara para recibir a Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias 2025. Ambas selecciones llegan a este encuentro en el estadio Nacional con diferentes realidades: la Bicolor está eliminada y la Albirroja viene de clasificar a la Copa del Mundo rompiendo una sequía de 15 años de espera. Como es habitual, los entrenadores realizan ajustes en la lista de jugadores unas horas antes de cada partido para cumplir con el límite establecido en la convocatoria.

Para este choque, Óscar Ibáñez, quien dirigirá su último encuentro con la Bicolor, decidió sacar de la lista final a Andy Polo, Alessandro Burlamaqui , Matias Lazo y Miguel Trauco.

Los 4 jugadores nacionales que no formarán parte del Perú vs Paraguay

Tras sacar de la nómina a Andy Polo, el jugador de Universitario terminará esta jornada doble sin tener minutos, pues ante Uruguay también quedó fuera de lista. El extremo nacional viene recuperándose de una lesión.

Otros de los jugadores que cerrarán esta fecha de clasificatorias sin jugar son Matias Lazo y Alessandro Burlamaqui, mediocampista de Alianza Lima, quien fue convocado por primera vez a la selección absoluta, pero no va a poder debutar.

Alineaciones Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2025

Estas son las formaciones de ambos equipos para la última fecha.