¡Sin Andy Polo y Alessandro Burlamaqui! Óscar Ibáñez dejó fuera de la lista a 4 jugadores en Perú para duelo con Paraguay por eliminatorias

Perú cerrará su participación en este proceso clasificatorio enfrentando a Paraguay en el Estadio Nacional. Para este partido, 4 jugadores no integrarán la lista final de la Bicolor.

Óscar Ibáñez dirigirá su último partido con Perú ante Paraguay. Foto: composición LR/AFP/La Bicolor
La selección peruana se prepara para recibir a Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias 2025. Ambas selecciones llegan a este encuentro en el estadio Nacional con diferentes realidades: la Bicolor está eliminada y la Albirroja viene de clasificar a la Copa del Mundo rompiendo una sequía de 15 años de espera. Como es habitual, los entrenadores realizan ajustes en la lista de jugadores unas horas antes de cada partido para cumplir con el límite establecido en la convocatoria.

Para este choque, Óscar Ibáñez, quien dirigirá su último encuentro con la Bicolor, decidió sacar de la lista final a Andy Polo, Alessandro Burlamaqui , Matias Lazo y Miguel Trauco.

PUEDES VER: Diego Penny respaldó a Óscar Ibáñez y aseguró que en la FPF han jugado con él: 'Lo que pasó fue una vergüenza'

Los 4 jugadores nacionales que no formarán parte del Perú vs Paraguay

Tras sacar de la nómina a Andy Polo, el jugador de Universitario terminará esta jornada doble sin tener minutos, pues ante Uruguay también quedó fuera de lista. El extremo nacional viene recuperándose de una lesión.

Otros de los jugadores que cerrarán esta fecha de clasificatorias sin jugar son Matias Lazo y Alessandro Burlamaqui, mediocampista de Alianza Lima, quien fue convocado por primera vez a la selección absoluta, pero no va a poder debutar.

PUEDES VER: Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: 'Me dicen que ya han conversado'

Alineaciones Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2025

Estas son las formaciones de ambos equipos para la última fecha.

  • Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos Lopez; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.
  • Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero y Antonio Sanabria.
