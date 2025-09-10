HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
UNMSM suspende examen de admisión 2026-I tras toma
UNMSM suspende examen de admisión 2026-I tras toma     UNMSM suspende examen de admisión 2026-I tras toma     UNMSM suspende examen de admisión 2026-I tras toma     
Deportes

Nacional vs Plaza Colonia EN VIVO por Copa AUF Uruguay: ¿a qué hora y donde ver el partido por los octavos de final?

Nacional regresará al Gran Parque Central para enfrentar a Plaza Colonia en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Nacional vs Plaza Colonia EN VIVO por la Copa AUF Uruguay. Foto: composición LR/ Omar Neyra
Nacional vs Plaza Colonia EN VIVO por la Copa AUF Uruguay. Foto: composición LR/ Omar Neyra

Nacional y Plaza Colonia se enfrentarán este jueves 11 de septiembre por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido será transmitido por GolTV Latinoamérica y también podrá seguirse en La República Deportes, con toda la información del duelo que se jugará en Montevideo.

El choque entre los Bolsos y los Patablancas será clave, ya que el ganador del partido único avanzará a los cuartos de final. Además, marcará el regreso de los hinchas de Nacional al Gran Parque Central tras la sanción impuesta al club por los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio.

PUEDES VER: Oliver Sonne dejó el Perú sin declarar a la prensa: el 'Vikingo' jugó solo 5 minutos en las eliminatorias

lr.pe

¿A qué hora ver Nacional vs Plaza Colonia?

El encuentro se podrá seguir desde las 6.30 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para otros países.

  • Perú: 6.30 p. m.
  • Colombia: 6.30 p. m.
  • Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia: 7.30 p. m.
  • Venezuela: 7.30 p. m.
  • Paraguay: 7.30 p. m.
  • Chile: 8.30 p. m.
  • Argentina: 8.30 p. m.
  • Uruguay: 8.30 p. m.
  • Brasil (Brasilia): 8.30 p. m.

¿Dónde ver Nacional vs Plaza Colonia?

En Perú, el encuentro se podrá seguir a través de la señal de GolTV Latinoamérica, mientras que Uruguay por VTV+.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, GolTV Latinoamérica
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, GolTV Latinoamérica
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Chile: Disney+ Premium Chile, GolTV Latinoamérica
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina
  • Perú: Disney+ Premium Chile, GolTV Latinoamérica
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, GolTV Latinoamérica, VTV+
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, GolTV Latinoamérica

PUEDES VER: Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

lr.pe

¿Cuándo juegan Nacional vs Plaza Colonia?

El encuentro está programado para este jueves 11 de septiembre en el estadio Gran Parque Central.

Fixture de la Copa AUF Uruguay

  • Nacional vs. Plaza Colonia – 11.09 | 6:30 p.m.
  • Universitario Salto vs. CA Florida – 11.09 | 6:30 p.m.
Notas relacionadas
Peñarol venció sobre la hora a Liverpool y clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Peñarol venció sobre la hora a Liverpool y clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

LEER MÁS
Peñarol goleó a Río Negro por la Copa AUF Uruguay 2025 y clasificó a octavos de final

Peñarol goleó a Río Negro por la Copa AUF Uruguay 2025 y clasificó a octavos de final

LEER MÁS
¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una vergüenza"

Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una vergüenza"

LEER MÁS
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

LEER MÁS
Oliver Sonne dejó el Perú sin declarar a la prensa: el 'Vikingo' jugó solo 5 minutos en las eliminatorias

Oliver Sonne dejó el Perú sin declarar a la prensa: el 'Vikingo' jugó solo 5 minutos en las eliminatorias

LEER MÁS
Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

LEER MÁS
Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Deportes

Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

Marcos López lanza advertencia para las próximas Eliminatorias: "Tenemos jóvenes talentos, pero hay que trabajar"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota