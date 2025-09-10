Nacional vs Plaza Colonia EN VIVO por Copa AUF Uruguay: ¿a qué hora y donde ver el partido por los octavos de final?

Nacional y Plaza Colonia se enfrentarán este jueves 11 de septiembre por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido será transmitido por GolTV Latinoamérica y también podrá seguirse en La República Deportes, con toda la información del duelo que se jugará en Montevideo.

El choque entre los Bolsos y los Patablancas será clave, ya que el ganador del partido único avanzará a los cuartos de final. Además, marcará el regreso de los hinchas de Nacional al Gran Parque Central tras la sanción impuesta al club por los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio.

¿A qué hora ver Nacional vs Plaza Colonia?

El encuentro se podrá seguir desde las 6.30 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para otros países.

Perú : 6.30 p. m.

: 6.30 p. m. Colombia : 6.30 p. m.

: 6.30 p. m. Ecuador : 6.30 p. m.

: 6.30 p. m. Bolivia : 7.30 p. m.

: 7.30 p. m. Venezuela : 7.30 p. m.

: 7.30 p. m. Paraguay : 7.30 p. m.

: 7.30 p. m. Chile : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Argentina : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Uruguay : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Brasil (Brasilia): 8.30 p. m.

¿Dónde ver Nacional vs Plaza Colonia?

En Perú, el encuentro se podrá seguir a través de la señal de GolTV Latinoamérica, mientras que Uruguay por VTV+.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, GolTV Latinoamérica

Bolivia: Disney+ Premium Chile, GolTV Latinoamérica

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile, GolTV Latinoamérica

Colombia: Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica

Ecuador: Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica

Paraguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile, GolTV Latinoamérica

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, GolTV Latinoamérica, VTV+

Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, GolTV Latinoamérica

¿Cuándo juegan Nacional vs Plaza Colonia?

El encuentro está programado para este jueves 11 de septiembre en el estadio Gran Parque Central.

Fixture de la Copa AUF Uruguay