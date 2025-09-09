Niño de 9 años ingresa a universidad en EEUU tras aprobar examen para superdotados: sueña con ser neurocirujano

Aiden Wilkins, un niño de solo 9 años, sorprende a todo Estados Unidos al comenzar sus clases, no en el colegio como cualquier otro niño, sino, de forma sorprendente, en la universidad, a pesar de su corta edad. La escuela ya no representaba un reto para él; por eso, ahora lleva asignaturas junto a jóvenes universitarios.

El pequeño Aiden confesó que su mayor sueño es convertirse en médico neurocirujano para ayudar a otros niños de su edad mediante la ciencia. Tres veces por semana asiste presencialmente a la universidad, mientras que los días restantes estudia segundo año de preparatoria de forma virtual en Reach Cyber Charter School.

Aiden Wilkins comenzó la universidad en Ursinus College

Inició sus estudios en Ursinus College, en el estado de Pennsylvania, después de aprobar el examen para estudiantes superdotados de su instituto, hace tres años. Su madre investigó diversas opciones y optó por la universidad local, reconocida por su programa en ciencias y por su cercanía al hogar familiar.

En las aulas de neurociencia comparte espacio con estudiantes de entre 18 y 20 años. “Desde que tenía tres años, veía videos de anatomía y siempre me fascinaba ver el cerebro”, declaró Aiden a NBC.

Verónica Wilkins relató que notó las capacidades de su hijo desde temprana edad. “Leía letreros y corregía las oraciones de la gente. También escribía ecuaciones algebraicas”, mencionó. La universidad confirmó que Aiden Wilkins es oficialmente el estudiante más joven en su historia.

Aiden Wilkins sueña con ser neurocirujano pediátrico

Aiden no ocultó su deseo de convertirse en neurocirujano con un propósito altruista. “Quiero ser neurocirujano pediátrico principalmente porque me gusta ayudar a niños de mi edad. Es triste ver niños con discapacidades neurológicas, así que quiero ayudarlos”, explicó a la prensa.

El interés de Aiden por la neurocirugía no es reciente. Según su madre, comenzó a mostrar fascinación por el cerebro humano antes de cumplir cuatro años. Desde entonces, ha orientado su aprendizaje hacia el campo de las ciencias médicas.

“Lo que realmente quiero que sepan es que, según mi historia, solo tienen que esforzarse para lograr lo que quieran”, dijo el pequeño prodigio.