ICE desmantela red criminal que traficó a miles de inmigrantes y montó fraude de asilo en EEUU: así funcionaba el sistema

ICE acusa a 12 inmigrantes de conspiración en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con el Departamento de Justicia, confirmó que desarticuló una red internacional dedicada al tráfico de inmigrantes, al fraude de asilo mediante documentos falsificados y al lavado de dinero en Estados Unidos.

Las autoridades, mediante la operación ‘Recuperemos América’, acusaron formalmente a 12 personas por su participación en una conspiración que facilitó el ingreso ilegal de ciudadanos, mayoritariamente cubanos, a territorio estadounidense, aprovechándose de la desesperación de miles de personas.

Pruebas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fuente: Instagram

¿Cómo operaba la red de tráfico internacional de inmigrantes en Estados Unidos?

La organización criminal, identificada por las autoridades como una operación de tráfico de extranjeros (ASO), ofrecía servicios migratorios ilegales al presentar solicitudes fraudulentas ante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El ICE señaló que los implicados cobraban entre US$1.500 y US$40.000 por persona, e incluso utilizaron vuelos privados para trasladar a los inmigrantes. A través de pagos digitales, obtuvieron más de US$18 millones.

La empresa fachada, Asesoría y Servicios Migratorios LLC, ofrecía permisos de trabajo y residencia, pero en realidad tramitaba solicitudes de asilo falsas sin autorización de sus propios clientes.

¿Quiénes son las personas involucradas en el tráfico internacional de inmigrantes?

Las 12 inmigrantes acusados enfrentan cargos por conspiración para el tráfico de inmigrantes, fraude de asilo y lavado de dinero. Todas ellas, con vínculos en Florida, Texas y Tennessee, se encuentran bajo custodia o en proceso judicial.

Lista de los acusados según la acusación formal:

Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez , 27 años, Hialeah, Florida (residente ilegal)

, 27 años, Hialeah, Florida (residente ilegal) Yuniel Lima-Santos , 30 años, Tampa, Florida

, 30 años, Tampa, Florida Liannys Yaiselys Vega-Pérez , 26 años, Lebanon, Tennessee (residente ilegal)

, 26 años, Lebanon, Tennessee (residente ilegal) Marianny Lucia Lopez-Torres , 25 años, Cuba (anteriormente en Hialeah, Florida)

, 25 años, Cuba (anteriormente en Hialeah, Florida) Frandy Aragon-Diaz , 33 años, Cuba (anteriormente en Tampa, Florida)

, 33 años, Cuba (anteriormente en Tampa, Florida) Erik Ventura-Castro , 23 años, Hialeah, Florida

, 23 años, Hialeah, Florida Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos , 30 años, Tampa, Florida

, 30 años, Tampa, Florida Walbis Pozo-Dutel , 30 años, Katy, Texas

, 30 años, Katy, Texas Emanuel Martínez González , 28 años, Hialeah, Florida (residente ilegal)

, 28 años, Hialeah, Florida (residente ilegal) Luis Emmanuel Escalona-Marrero , 31 años, Tampa, Florida

, 31 años, Tampa, Florida Layra Libertad Treto Santos , 31 años, Tampa, Florida

, 31 años, Tampa, Florida Gisleivy Peralta Consuegra, 40 años, Tampa, Florida

Todos, salvo Peralta Consuegra, enfrentan cargos por conspiración para cometer tráfico de inmigrantes con fines de lucro en Estados Unidos.