HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

ICE deportó a temido cabecilla de los Mara Salvatrucha en EEUU: tenía condena de 26 años por delitos atroces en El Salvador

Zamora-Zamora, identificado entre los 100 pandilleros más buscados de El Salvador, había logrado ingresar nuevamente a EEUU.

José Alberto Zamora-Zamora forma parte de MS-13 en El Salvador.
José Alberto Zamora-Zamora forma parte de MS-13 en El Salvador. | Composición LR

El Departamento de Control y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó el domingo 7 de septiembre que José Alberto Zamora-Zamora fue deportado de Estados Unidos. El sujeto, conocido como ‘Piraña’, es señalado como uno de los principales cabecillas de la pandilla MS-13 en El Salvador.

El pandillero salvadoreño, conocido también como ‘Adonay’, fue condenado en ausencia en junio de 2025 a 26 años de prisión en su país por delitos vinculados a privación de libertad, crímenes graves y pertenencia a una organización criminal denominada Mara Salvatrucha.

José Alberto Zamora-Zamora entre los más buscados de El Salvador. Fuente: Gobierno de El Salvador

José Alberto Zamora-Zamora entre los más buscados de El Salvador. Fuente: Gobierno de El Salvador

PUEDES VER: Niño de 9 años ingresa a universidad en EEUU tras aprobar examen para superdotados: sueña con ser neurocirujano

lr.pe

¿Quién es José Alberto Zamora-Zamora?

Zamora-Zamora es un ciudadano salvadoreño de 31 años, líder de la clica MS-13 Fulton Locos Salvatruchos, considerada una de las facciones más violentas dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha. Además, figuraba entre los 100 pandilleros más buscados de El Salvador por su presunta participación en múltiples crímenes graves.

La Fiscalía General de la República lo responsabiliza de haber participado, junto con otros integrantes de la MS-13, en el secuestro y asesinato de dos personas en la zona norte de Chalatenango en 2016.

Las víctimas fueron privadas de su libertad, sometidas a torturas y luego ejecutadas como castigo por haber desobedecido órdenes de la pandilla. Hasta la fecha, sus cuerpos no han sido encontrados, según informes del Ministerio Público.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

Estados Unidos deportó a José Alberto Zamora-Zamora

ICE detalló que José Alberto Zamora-Zamora fue detenido por agentes de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) en Filadelfia, tras cumplir una pena de 24 meses en la prisión federal Allenwood Low, ubicada en Pensilvania.

El delito por el que fue procesado en territorio estadounidense fue el reingreso ilegal, luego de una deportación previa ocurrida en diciembre de 2022. A pesar de ello, el cabecilla de la MS-13 logró ingresar nuevamente a Estados Unidos en una fecha y lugar que no han sido determinados.

“Es un criminal violento y líder de una de las pandillas más peligrosas del mundo. Su presencia en nuestras comunidades representaba una amenaza directa para la seguridad pública”, afirmó Brian McShane, director de la oficina de campo de ERO en Filadelfia.

Notas relacionadas
ICE desmantela red criminal que traficó a miles de inmigrantes y montó fraude de asilo en EEUU: así funcionaba el sistema

ICE desmantela red criminal que traficó a miles de inmigrantes y montó fraude de asilo en EEUU: así funcionaba el sistema

LEER MÁS
DEA captura a más de 600 integrantes del Cártel de Sinaloa en operativo global: 10 toneladas de droga y 420 armas decomisadas

DEA captura a más de 600 integrantes del Cártel de Sinaloa en operativo global: 10 toneladas de droga y 420 armas decomisadas

LEER MÁS
ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

LEER MÁS
Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

LEER MÁS
Tribunal de EEUU confirma multa de US$83.3 millones contra Trump por difamar a E. Jean Carroll en 2019

Tribunal de EEUU confirma multa de US$83.3 millones contra Trump por difamar a E. Jean Carroll en 2019

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

USA

ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Tribunal de EEUU confirma multa de US$83.3 millones contra Trump por difamar a E. Jean Carroll en 2019

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota