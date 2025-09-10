ICE deportó a temido cabecilla de los Mara Salvatrucha en EEUU: tenía condena de 26 años por delitos atroces en El Salvador

El Departamento de Control y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó el domingo 7 de septiembre que José Alberto Zamora-Zamora fue deportado de Estados Unidos. El sujeto, conocido como ‘Piraña’, es señalado como uno de los principales cabecillas de la pandilla MS-13 en El Salvador.

El pandillero salvadoreño, conocido también como ‘Adonay’, fue condenado en ausencia en junio de 2025 a 26 años de prisión en su país por delitos vinculados a privación de libertad, crímenes graves y pertenencia a una organización criminal denominada Mara Salvatrucha.

José Alberto Zamora-Zamora entre los más buscados de El Salvador. Fuente: Gobierno de El Salvador

¿Quién es José Alberto Zamora-Zamora?

Zamora-Zamora es un ciudadano salvadoreño de 31 años, líder de la clica MS-13 Fulton Locos Salvatruchos, considerada una de las facciones más violentas dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha. Además, figuraba entre los 100 pandilleros más buscados de El Salvador por su presunta participación en múltiples crímenes graves.

La Fiscalía General de la República lo responsabiliza de haber participado, junto con otros integrantes de la MS-13, en el secuestro y asesinato de dos personas en la zona norte de Chalatenango en 2016.

Las víctimas fueron privadas de su libertad, sometidas a torturas y luego ejecutadas como castigo por haber desobedecido órdenes de la pandilla. Hasta la fecha, sus cuerpos no han sido encontrados, según informes del Ministerio Público.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

Estados Unidos deportó a José Alberto Zamora-Zamora

ICE detalló que José Alberto Zamora-Zamora fue detenido por agentes de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) en Filadelfia, tras cumplir una pena de 24 meses en la prisión federal Allenwood Low, ubicada en Pensilvania.

El delito por el que fue procesado en territorio estadounidense fue el reingreso ilegal, luego de una deportación previa ocurrida en diciembre de 2022. A pesar de ello, el cabecilla de la MS-13 logró ingresar nuevamente a Estados Unidos en una fecha y lugar que no han sido determinados.

“Es un criminal violento y líder de una de las pandillas más peligrosas del mundo. Su presencia en nuestras comunidades representaba una amenaza directa para la seguridad pública”, afirmó Brian McShane, director de la oficina de campo de ERO en Filadelfia.