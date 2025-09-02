HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Con la clasificación de Marcos López, los últimos futbolistas peruanos que jugaron la Champions League

En los últimos años, otros futbolistas peruanos han participado en la Champions, como Renato Tapia, Jefferson Farfán y André Carrillo, demostrando su calidad en la competición.

Así como Marcos López, diversas ediciones de la Champions League ha visto pasar a jugadores peruano. Foto: composición LR/Copenhague/difusión
Marcos López consiguió la clasificación a la Champions League con el Copenhague, tras imponerse al Basel en el partido de vuelta de la última ronda previa. El pasado miércoles 27 de agosto, el lateral peruano se convirtió en el único representante nacional en disputar la fase de grupos de la edición 2025-26. No obstante, este prestigioso torneo ya ha contado antes con la presencia de destacados futbolistas peruanos.

Incluso, algunos llegaron a levantar la tan ansiada Orejona, como Víctor Benítez, quien fue el primer peruano en conquistar el trofeo. A él se suma Claudio Pizarro, que, si bien no tuvo minutos en la final ante Borussia Dortmund, formó parte del plantel, alentó desde el banco y terminó levantando la copa en Wembley.

¿Qué futbolistas peruanos han jugador Champions League?

Estos son los futbolistas que en los últimos años han participado en una edición de la Champions League

  • Marcos López – Copenhague (2025-2026)
  • Marcos López – Feyenoord (2023-2024)
  • Gustavo Dulanto – Sheriff Tiraspol (2021-2022)
  • Sergio Peña – Malmö FF (2021-2022)
  • Jefferson Farfán – Lokomotiv Moscú (2018-2019)
  • Renato Tapia – Feyenoord (2017-2018)
  • André Carrillo – Benfica (2016-2017)

Futbolistas peruanos que jugaron Champions League

En muchas ediciones del certamen, los peruanos han sido partícipes de poder tener minutos en la mejor competición intercontinental.

  • Víctor Benítez – AC Milan
  • Percy Olivares – PAOK Salónica
  • Teófilo Cubillas – Porto
  • Andrés Mendoza – Brujas
  • Manuel Barreto – APOEL
  • Alexei Ríos – BATE Borisov
  • Claudio Pizarro – Werder Bremen, Bayern Múnich y Chelsea
  • Jefferson Farfán – PSV Eindhoven, Schalke 04 y Lokomotiv Moscú
  • Yoshimar Yotún – Malmö FF
  • Hernán Rengifo – Omonia Nicosia
  • Juan Vargas – Fiorentina
  • Paolo Guerrero – Bayern Múnich y Hamburgo
  • Alberto Rodríguez – Sporting Braga
  • Paolo Hurtado – Paços Ferreira
  • André Carrillo – Sporting Lisboa y Benfica
  • Reimond Manco – PSV Eindhoven
  • Yordy Reyna – RB Salzburg
  • Jean Deza – Žilina
  • Renato Tapia – Feyenoord
  • Sergio Peña – Malmö FF
  • Gustavo Dulanto – Sheriff Tiraspol

¿Quiénes serán los rivales del Copenhague en la Champions League?

Tras el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26, el peruano Marcos López, actual lateral del Copenhague, ya conoce a los rivales que enfrentará en la primera etapa del prestigioso torneo europeo.

