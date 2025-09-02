Marcos López consiguió la clasificación a la Champions League con el Copenhague, tras imponerse al Basel en el partido de vuelta de la última ronda previa. El pasado miércoles 27 de agosto, el lateral peruano se convirtió en el único representante nacional en disputar la fase de grupos de la edición 2025-26. No obstante, este prestigioso torneo ya ha contado antes con la presencia de destacados futbolistas peruanos.

Incluso, algunos llegaron a levantar la tan ansiada ‘Orejona’, como Víctor Benítez, quien fue el primer peruano en conquistar el trofeo. A él se suma Claudio Pizarro, que, si bien no tuvo minutos en la final ante Borussia Dortmund, formó parte del plantel, alentó desde el banco y terminó levantando la copa en Wembley.

¿Qué futbolistas peruanos han jugador Champions League?

Estos son los futbolistas que en los últimos años han participado en una edición de la Champions League

En muchas ediciones del certamen, los peruanos han sido partícipes de poder tener minutos en la mejor competición intercontinental.

Víctor Benítez – AC Milan

– AC Milan Percy Olivares – PAOK Salónica

– PAOK Salónica Teófilo Cubillas – Porto

– Porto Andrés Mendoza – Brujas

– Brujas Manuel Barreto – APOEL

– APOEL Alexei Ríos – BATE Borisov

– BATE Borisov Claudio Pizarro – Werder Bremen, Bayern Múnich y Chelsea

– Werder Bremen, Bayern Múnich y Chelsea Jefferson Farfán – PSV Eindhoven, Schalke 04 y Lokomotiv Moscú

– PSV Eindhoven, Schalke 04 y Lokomotiv Moscú Yoshimar Yotún – Malmö FF

– Malmö FF Hernán Rengifo – Omonia Nicosia

– Omonia Nicosia Juan Vargas – Fiorentina

– Fiorentina Paolo Guerrero – Bayern Múnich y Hamburgo

– Bayern Múnich y Hamburgo Alberto Rodríguez – Sporting Braga

– Sporting Braga Paolo Hurtado – Paços Ferreira

– Paços Ferreira André Carrillo – Sporting Lisboa y Benfica

– Sporting Lisboa y Benfica Reimond Manco – PSV Eindhoven

– PSV Eindhoven Yordy Reyna – RB Salzburg

– RB Salzburg Jean Deza – Žilina

– Žilina Renato Tapia – Feyenoord

– Feyenoord Sergio Peña – Malmö FF

– Malmö FF Gustavo Dulanto – Sheriff Tiraspol

¿Quiénes serán los rivales del Copenhague en la Champions League?

Tras el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26, el peruano Marcos López, actual lateral del Copenhague, ya conoce a los rivales que enfrentará en la primera etapa del prestigioso torneo europeo.