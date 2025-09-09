La cuenta oficial de TikTok de la selección peruana publicó un video motivacional tras su eliminación del Mundial 2026. | Foto: composición LR/TikTok - Bicolor

La eliminación de la selección peruana del Mundial 2026 provocó emociones intensas en las y los hinchas incondicionales de la 'blanquirroja'. La derrota ante Uruguay en Montevideo dejó al equipo, dirigido por Óscar Ibáñez, sin opciones matemáticas de alcanzar el séptimo puesto del repechaje intercontinental.

Tras la dolorosa eliminación, la cuenta de TikTok de la 'bicolor' compartió un video motivacional con el objetivo de animar a la hinchada peruana, que llega sin expectativas al último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El video motivacional de la 'blanquirroja' tras quedarse fuera del Mundial 2026

En medio de la decepción por la irregular campaña de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias 2026, la selección peruana publicó un video en TikTok con el objetivo de reforzar el sentimiento patriótico, pese a la difícil dinámica que se ha vivido a lo largo del proceso clasificatorio.

Con la canción criolla ‘Cariño bonito’ de fondo y una recopilación de imágenes de jugadores y aficionados, la selección peruana publicó en TikTok un video que busca despertar el orgullo nacional y mantener vivo el sentimiento de pertenencia previo al duelo ante Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La decepción de los hinchas peruanos por la pésima campaña de la 'bicolor y por la mala gestión de la FPF

El descontento de los usuarios por la mala gestión de los dirigentes peruanos se hizo evidente en los comentarios, ya que, durante el proceso clasificatorio, la selección peruana tuvo hasta tres entrenadores distintos. El camino rumbo al Mundial 2026 comenzó con Juan Reynoso; sin embargo, tras los malos resultados en las seis primeras jornadas, el entrenador fue cesado y, en su reemplazo, asumió el estratega uruguayo Jorge Fossati, quien tampoco logró cambiar el rumbo y fue despedido a falta de seis fechas.

Con la llegada de Óscar Ibáñez al mando de una alicaída 'bicolor', el panorama siguió siendo desalentador y la esperanza de revertir la situación se hacía cada vez más lejana, ya que el equipo apenas logró una victoria (ante Bolivia), obtuvo dos empates (frente a Ecuador y Colombia) y sufrió dos derrotas (ante Venezuela y Uruguay).

¿A qué hora jugará la selección peruana su último encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas?

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Paraguay este 9 de septiembre, en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro está programado para las 6.30 p. m. y podría ser el último partido de Óscar Ibáñez al mando de la 'bicolor'.