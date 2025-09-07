Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

Este domingo 7 de septiembre se celebrará la trigésimo cuarta jornada del año en el Hipódromo La Rinconada, a partir de la 1.00 p. m., con transmisión EN VIVO del INH. Las 12 competencias podrán verse en directo a través del canal TVES y en el canal oficial de YouTube.

Desde las 3.30 p. m. (hora de Caracas) se darán a conocer los ganadores del 5y6, junto con el orden definitivo de llegada. Todos los resultados estarán disponibles también en las cuentas oficiales del INH en X y Facebook. En esta cobertura de La República podrás seguir minuto a minuto lo más destacado del evento hípico.

Resultados 5y6 La Rinconada del 7 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

Primera no válida: -

- Segunda no válida: -

- Tercera no válida: -

- Cuartas no válida: -

- Quinta no válida: -

- Sexta no válida: -

- Primera válida: -

- Segunda válida: -

- Tercera válida: -

- Cuarta válida: -

- Quinta válida: -

- Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 7 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras

Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/t3vqqkxk4d#/view/q874xszu9z) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada HOY EN VIVO?