Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH
Sigue EN VIVO la señal ONLINE del 5y6 desde el Hipódromo La Rinconada este domingo. Consulta al instante los ganadores del popular juego hípico y entérate de los resultados y posiciones finales de las 12 competencias del día.
- Datos última hora 5y6 La Rinconada hoy, domingo 31 de agosto: favoritos de la cátedra para la reunión 33, resultados y pronósticos
- Resultados 5y6 La Rinconada, 24 de agosto: ganadores de las carreras de caballos, resumen, pizarra y órdenes de llegada de la R32, según el INH
Este domingo 7 de septiembre se celebrará la trigésimo cuarta jornada del año en el Hipódromo La Rinconada, a partir de la 1.00 p. m., con transmisión EN VIVO del INH. Las 12 competencias podrán verse en directo a través del canal TVES y en el canal oficial de YouTube.
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 7 de septiembre: ganadores de las carreras vía INH
Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?
Televisión: TVES y Meridiano TV
YouTube: INH TV y TVES.
Desde las 3.30 p. m. (hora de Caracas) se darán a conocer los ganadores del 5y6, junto con el orden definitivo de llegada. Todos los resultados estarán disponibles también en las cuentas oficiales del INH en X y Facebook. En esta cobertura de La República podrás seguir minuto a minuto lo más destacado del evento hípico.
PUEDES VER: Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada, 31 de agosto: ganadores, resumen y órdenes de llegada de las carreras por la R33 vía INH
Resultados 5y6 La Rinconada del 7 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos
Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:
- Primera no válida: -
- Segunda no válida: -
- Tercera no válida: -
- Cuartas no válida: -
- Quinta no válida: -
- Sexta no válida: -
- Primera válida: -
- Segunda válida: -
- Tercera válida: -
- Cuarta válida: -
- Quinta válida: -
- Sexta válida: -
Inscritos La Rinconada del 7 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras
Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/t3vqqkxk4d#/view/q874xszu9z) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.
¿Dónde ver las carreras de La Rinconada HOY EN VIVO?
- Televisión: TVES y Meridiano TV
- YouTube: INH TV y TVES.