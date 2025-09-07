HOYSuscripcion LR Focus

Medio ecuatoriano se burla de la selección peruana tras quedar eliminada: "Ahora les queda el Mundial de Desayunos"

El Canal del Fútbol, reconocido medio de Ecuador, no tuvo piedad e hizo una cruel broma a la selección peruana tras perder 3-0 ante Uruguay y quedar fuera del Mundial 2026.

Medio ecuatoriano utilizó el Mundial de Desayunos para burlarse de la eliminación de Perú. Foto: X/El Canal del Fútbol
Medio ecuatoriano utilizó el Mundial de Desayunos para burlarse de la eliminación de Perú. Foto: X/El Canal del Fútbol

Una vez más, Perú se quedó fuera del sueño mundialista. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez cayó 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias 2026 y oficialmente ya no tiene chances de ir a la próxima Copa del Mundo. El momento que atraviesa la Bicolor es trágico. Pese a ello, algunos medios no han tenido piedad de la selección peruana y se han burlado de su desolador panorama. Este el caso de El Canal del Fútbol, reconocido portal ecuatoriano que se mofó de la eliminación de la Blanquirroja.

A través de redes sociales, dicho medio hizo referencia al 'Mundial de Desayunos', del streamer Ibai Llanos, para reírse de Perú. Como se recuerda, nuestro país clasificó a las semifinales de este torneo luego de imponerse a México en octavos y a Ecuador en cuartos de final.

Medio ecuatoriano se mofa de Perú tras ser eliminado del Mundial

En la postal, aparecen Willian Pacho y Moisés Caicedo degustando algunos platos tradicionales de Ecuador. Asimismo, se puede observar a Luis Advíncula en la parte inferior de la publicación con un duro mensaje: "Perú eliminado".

"¡Ahora solo les queda el 'Mundial de Desayunos'! Perú quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder por 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario. Escríbele un mensaje de 'apoyo' para nuestros hermanos peruanos", escribieron en su cuenta de X.

Publicación de medio ecuatoriano sobre Perú. Foto: X/El Canal del Fútbol.

Publicación de medio ecuatoriano sobre Perú. Foto: X/El Canal del Fútbol.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección peruana se ubicó en el penúltimo lugar con 12 unidades. Con solo un encuentro pendiente para el cierre de las eliminatorias, tanto Perú como Chile son los únicos equipos sin posibilidades de llegar al Mundial.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
