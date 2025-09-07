Medio ecuatoriano utilizó el Mundial de Desayunos para burlarse de la eliminación de Perú. Foto: X/El Canal del Fútbol

Medio ecuatoriano utilizó el Mundial de Desayunos para burlarse de la eliminación de Perú. Foto: X/El Canal del Fútbol

Una vez más, Perú se quedó fuera del sueño mundialista. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez cayó 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias 2026 y oficialmente ya no tiene chances de ir a la próxima Copa del Mundo. El momento que atraviesa la Bicolor es trágico. Pese a ello, algunos medios no han tenido piedad de la selección peruana y se han burlado de su desolador panorama. Este el caso de El Canal del Fútbol, reconocido portal ecuatoriano que se mofó de la eliminación de la Blanquirroja.

A través de redes sociales, dicho medio hizo referencia al 'Mundial de Desayunos', del streamer Ibai Llanos, para reírse de Perú. Como se recuerda, nuestro país clasificó a las semifinales de este torneo luego de imponerse a México en octavos y a Ecuador en cuartos de final.

Medio ecuatoriano se mofa de Perú tras ser eliminado del Mundial

En la postal, aparecen Willian Pacho y Moisés Caicedo degustando algunos platos tradicionales de Ecuador. Asimismo, se puede observar a Luis Advíncula en la parte inferior de la publicación con un duro mensaje: "Perú eliminado".

"¡Ahora solo les queda el 'Mundial de Desayunos'! Perú quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder por 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario. Escríbele un mensaje de 'apoyo' para nuestros hermanos peruanos", escribieron en su cuenta de X.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección peruana se ubicó en el penúltimo lugar con 12 unidades. Con solo un encuentro pendiente para el cierre de las eliminatorias, tanto Perú como Chile son los únicos equipos sin posibilidades de llegar al Mundial.