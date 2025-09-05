El drástico cambio en la carrera de Jonathan Dos Santos: de casi campeonar con Universitario a quedar al borde del descenso en Ecuador

El uruguayo Jonathan Dos Santos es muy recordado por los hinchas de Universitario de Deportes debido a su gran temporada en el 2020: gracias a sus anotaciones, el conjunto merengue estuvo cerca de ganar el título nacional; sin embargo, cayó en la final ante Sporting Cristal. Luego de varios años alejado del fútbol peruano, el atacante de 33 años afronta un panorama complicado en Ecuador.

A inicios del 2025, el goleador charrúa firmó por el Mushuc Runa, club que fue una de las revelaciones de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y tuvo un auspicioso arranque; no obstante, su escuadra decayó con el pasar de la temporada y ahora lucha por no perder la categoría.

El duro presente de Jonathan Dos Santos en Ecuador

Luego de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, Mushuc Runa se encuentra enfocado en evitar el descenso en la LigaPro de Ecuador. A falta de 3 jornadas para terminar la etapa regular, el 'Ponchito' se ubica en el fondo de la tabla de posiciones con solo 23 unidades y, por ahora, tendrá que disputar un cuadrangular para definir a los equipos que caerán a la segunda división.

Más allá del rendimiento colectivo, Dos Santos viene destacando con su desempeño en el certeman local. En su última aparición anotó en el triunfo sobre Manta; en lo que va de la campaña lleva registrados 12 goles.

¿Cómo le fue Jonathan Dos Santos en Universitario?

Jonathan Dos Santos fue el delantero titular de Universitario de Deportes en la Liga 1 2020. El uruguayo disputó 26 partidos oficiales; en lo que anotó 14 veces y brindó una asistencia.

Jonathan Dos Santos fue el goleador de Universitario en el 2020. Foto: Universitario

¿En qué clubes jugó Jonathan Dos Santos?

Jonathan Dos Santos Duré cuenta con una destacada trayectoria por clubes de Perú, Uruguay, México y Ecuador.