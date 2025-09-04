HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Arquero de futsal murió tras atajar penal en torneo amateur de Brasil: celebró y se desplomó en la cancha

En el estado de Pará, un hombre de 31 años falleció luego de recibir un balonazo en el pecho durante una definición por penales. A los pocos segundos de la jugada, se desvaneció de forma súbita.

'Fixé' paró un penal con el pecho y poco después cayó desmayado. Foto: captura de MDZ
'Fixé' paró un penal con el pecho y poco después cayó desmayado. Foto: captura de MDZ

Un hombre de 31 años perdió la vida tras jugar un torneo amateur de futsal en el estado de Pará, Brasil. El último martes 2 de septiembre, Antônio Edson dos Santos Sousa murió poco después de celebrar haber atajado un penal en un partido por los Juegos de la Semana de la Patria 2025 de fútbol sala.

El fallecido, conocido como 'Pixé', se desplomó de forma súbita y quedó tendido sobre la cancha antes de poder reunirse con sus compañeros, según muestra un video difundido vía redes sociales. En la grabación se aprecia cómo el portero recibe un balonazo en el pecho y, tras levantarse aparentemente sin problema alguno, levantó los dedos hacia arriba a modo de festejo, solo para caer desmayado al instante.

lr.pe

De inmediato, las personas presentes en el gimnasio Zezinho de Freitas, donde se llevó a cabo el encuentro deportivo, se acercaron a él para intentar que recupere el conocimiento.

Al no reaccionar tras recibir los primeros auxilios, el hombre fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Sao Migue, donde se terminó confirmando su deceso, según informó el diario Lance!. Aunque se especula que la muerte de 'Pixé' se debió a un paro cardiorrespiratorio, todavía no se ha confirmado de forma oficial.

Federación de fútbol sala lamentó muerte de arquero

Vía Instagram, la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) expresó sus condolencias por el trágico hecho: "Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo".

"Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal", refiere la FEFUSPA en su comunicado.

