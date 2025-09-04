Felipe Chávez actualmente juega en el Bayern Múnich y ha formado parte en las divisiones inferiores de la selección peruana. | Foto: composición LR/Fútbol Peruano

A poco de culminar la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la escasa expectativa que se vive en el Perú ante la casi segura eliminación de la 'blanquirroja' genera un ambiente de resignación entre los hinchas, quienes observan con frustración cómo el sueño de clasificar se desvanece y el interés por los partidos pierde fuerza. No obstante, el cambio generacional ya se percibe en el equipo bicolor, pues nuevos rostros —entre ellos el de Felipe Chávez, actual jugador del Bayern Múnich— empiezan a hacerse notar.

En los últimos meses, el nombre del popular 'Pippo' ha ganado notoriedad gracias a sus buenas actuaciones en las divisiones inferiores del club alemán, así como por su reciente renovación de contrato con los 'bávaros'.

Recientemente, Felipe Chávez ha renovado su contrato con el Bayern Múnich. Foto: Diario AS

La nueva joven promesa de la selección peruana de cara al próximo proceso clasificatorio

Ante el panorama desolador de la selección peruana y la escasa variedad de opciones con miras al futuro, ha tomado fuerza la posibilidad de incluir a Felipe Chávez como uno de los jugadores con mayor proyección para el próximo proceso clasificatorio.

Recientemente, en el programa 'Hablemos de MAX' de L1MAX, el nombre del jugador del Bayern Múnich ha sido uno de los más mencionados, incluso como posible convocado para los amistosos que la selección peruana disputará en octubre frente a Rusia y Chile.

Pese a las escasas opciones que tiene Perú para aspirar a la clasificación y a la mala experiencia vivida con José 'Chemo' del Solar, el entorno del futbolista peruano parece seguir vinculado a la 'blanquirroja', tras su paso por las divisiones menores en distintos torneos sudamericanos.

Su renovación de contrato con el Bayern Múnich

Su reciente firma de contrato hasta el 2030 generó mucha satisfacción por el propio jugador. El anuncio oficial por parte de una leyenda del fútbol peruano como Claudio Pizarro ha sido un honor para el futbolista de raíces peruana que intentará consolidarse en el equipo titular del conjunto bávaro.