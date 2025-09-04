HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026
Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Deportes

Felipe Chávez, la gran apuesta de la selección peruana para el próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030

Felipe Chávez es considerado una de las promesas llamadas a liderar la próxima generación de futbolistas en la selección peruana.

Felipe Chávez actualmente juega en el Bayern Múnich y ha formado parte en las divisiones inferiores de la selección peruana.
Felipe Chávez actualmente juega en el Bayern Múnich y ha formado parte en las divisiones inferiores de la selección peruana. | Foto: composición LR/Fútbol Peruano

A poco de culminar la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la escasa expectativa que se vive en el Perú ante la casi segura eliminación de la 'blanquirroja' genera un ambiente de resignación entre los hinchas, quienes observan con frustración cómo el sueño de clasificar se desvanece y el interés por los partidos pierde fuerza. No obstante, el cambio generacional ya se percibe en el equipo bicolor, pues nuevos rostros —entre ellos el de Felipe Chávez, actual jugador del Bayern Múnich— empiezan a hacerse notar.

En los últimos meses, el nombre del popular 'Pippo' ha ganado notoriedad gracias a sus buenas actuaciones en las divisiones inferiores del club alemán, así como por su reciente renovación de contrato con los 'bávaros'.

Recientemente, Felipe Chávez ha renovado su contrato con el Bayern Múnich. Foto: Diario AS

Recientemente, Felipe Chávez ha renovado su contrato con el Bayern Múnich. Foto: Diario AS

PUEDES VER: Claudio Pizarro anunció en las redes sociales la renovación de contrato de Felipe Chávez con el Bayern Múnich: ''Estoy encantado''

lr.pe

La nueva joven promesa de la selección peruana de cara al próximo proceso clasificatorio

Ante el panorama desolador de la selección peruana y la escasa variedad de opciones con miras al futuro, ha tomado fuerza la posibilidad de incluir a Felipe Chávez como uno de los jugadores con mayor proyección para el próximo proceso clasificatorio.

Recientemente, en el programa 'Hablemos de MAX' de L1MAX, el nombre del jugador del Bayern Múnich ha sido uno de los más mencionados, incluso como posible convocado para los amistosos que la selección peruana disputará en octubre frente a Rusia y Chile.

PUEDES VER: ¿Quién es Felipe Chávez, la 'joya' del Bayern Múnich que eligió al Perú en lugar de Alemania?

lr.pe

Pese a las escasas opciones que tiene Perú para aspirar a la clasificación y a la mala experiencia vivida con José 'Chemo' del Solar, el entorno del futbolista peruano parece seguir vinculado a la 'blanquirroja', tras su paso por las divisiones menores en distintos torneos sudamericanos.

Su renovación de contrato con el Bayern Múnich

Su reciente firma de contrato hasta el 2030 generó mucha satisfacción por el propio jugador. El anuncio oficial por parte de una leyenda del fútbol peruano como Claudio Pizarro ha sido un honor para el futbolista de raíces peruana que intentará consolidarse en el equipo titular del conjunto bávaro.

Notas relacionadas
Bayern Múnich derrota a Stuttgart y es el nuevo campeón de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich derrota a Stuttgart y es el nuevo campeón de la Supercopa de Alemania

LEER MÁS
¡Una victoria por la minina diferencia!: Bayern Múnich se impone 2-1 frente a Grasshopper

¡Una victoria por la minina diferencia!: Bayern Múnich se impone 2-1 frente a Grasshopper

LEER MÁS
Quién es el joven peruano de 18 años que es titular en el Bayern Múnich contra Grasshopper por el amistoso

Quién es el joven peruano de 18 años que es titular en el Bayern Múnich contra Grasshopper por el amistoso

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

LEER MÁS
Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS
Óscar Ibáñez y su desgarrador análisis tras eliminación de la selección peruana del Mundial: "Un dolor grande"

Óscar Ibáñez y su desgarrador análisis tras eliminación de la selección peruana del Mundial: "Un dolor grande"

LEER MÁS
Cuidado, Alianza Lima: U. de Chile reveló que apelarán ante Conmebol, pese a jugar cuartos de final de la Copa Sudamericana

Cuidado, Alianza Lima: U. de Chile reveló que apelarán ante Conmebol, pese a jugar cuartos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: así va la clasificación al Mundial y la pelea por el repechaje

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: así va la clasificación al Mundial y la pelea por el repechaje

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota