Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: "No lo hice con mala intención"

A través de redes sociales, Raúl Ruidíaz se dirigió a los hinchas para aclarar la controversia que generó su video después de la goleada de Palmeiras a Universitario.

Raúl Ruidíaz usó sus redes sociales para pronunciarse acerca del polémico video en contra de Universitario. Foto: composición LR
Raúl Ruidíaz usó sus redes sociales para pronunciarse acerca del polémico video en contra de Universitario. Foto: composición LR

Raúl Ruidíaz rompió su silencio tras polémico video que compartió después de la goleada de Palmeiras sobre Universitario. "Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas. Si no borré el video, fue porque sinceramente no lo hice con ninguna mala intención. Me veo en la obligación de aclararlo", señaló.

Mensaje de Raúl Ruidíaz. Foto: Instagram.

Mensaje de Raúl Ruidíaz. Foto: Instagram.

Mensaje de Raúl Ruidíaz. Foto: Instagram.

Mensaje de Raúl Ruidíaz. Foto: Instagram.

Conmebol incluyó en el XI ideal de Copa Libertadores a todos los jugadores de Palmeiras que le marcaron gol a Universitario

Conmebol incluyó en el XI ideal de Copa Libertadores a todos los jugadores de Palmeiras que le marcaron gol a Universitario

VER Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga 3: ¿a qué hora y donde ver el clásico?

VER Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga 3: ¿a qué hora y donde ver el clásico?

Álvaro Barco 'tira la toalla' en Copa Libertadores tras 4-0 de Palmeiras a Universitario: "Hay que ser realistas"

Álvaro Barco 'tira la toalla' en Copa Libertadores tras 4-0 de Palmeiras a Universitario: "Hay que ser realistas"

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Rinaldo Cruzado deja emotivo mensaje en medio de inminente salida de Erick Noriega de Alianza Lima: "Esa humildad tiene que permanecer"

Rinaldo Cruzado deja emotivo mensaje en medio de inminente salida de Erick Noriega de Alianza Lima: "Esa humildad tiene que permanecer"

Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna"

Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fútbol Peruano

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

