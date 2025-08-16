Raúl Ruidíaz rompió su silencio tras polémico video que compartió después de la goleada de Palmeiras sobre Universitario. "Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas. Si no borré el video, fue porque sinceramente no lo hice con ninguna mala intención. Me veo en la obligación de aclararlo", señaló.

Mensaje de Raúl Ruidíaz. Foto: Instagram.