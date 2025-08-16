Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: "No lo hice con mala intención"
A través de redes sociales, Raúl Ruidíaz se dirigió a los hinchas para aclarar la controversia que generó su video después de la goleada de Palmeiras a Universitario.
Raúl Ruidíaz rompió su silencio tras polémico video que compartió después de la goleada de Palmeiras sobre Universitario. "Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas. Si no borré el video, fue porque sinceramente no lo hice con ninguna mala intención. Me veo en la obligación de aclararlo", señaló.
Mensaje de Raúl Ruidíaz. Foto: Instagram.
