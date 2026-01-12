Renato Tapia habló sin pelos en la lengua. En el último tiempo, la relación entre el volante y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no es la mejor y en constantes oportunidades ha cuestionado su manejo institucional. En esta oportunidad, el futbolista de Al-Wasl criticó fuertemente la deteriorada organización y competitividad de la Liga 1, lo cual le provocado que ya no tenga ganas de seguir viendo partidos del campeonato local.

“Hace un año veía el 80% de la liga peruana y ahora no me apetece ver el fútbol peruano", fueron las palabras de Tapia durante una entrevista para el programa 'Doble Punta'. Además, se refirió en específico al caso de Deportivo Binacional, conjunto que descendió luego de ser excluido mientras se llevaba a cabo el campeonato.

Renato Tapia señala estar harto de la mala organización de la Liga 1

"Veo tantas cosas. Lo comparo con otras ligas. Bajó Binacional y le quitas tres puntos a Cristal que ganó allá. ¿Cómo puedes hacer un campeonato de cero y luego decir que es el torneo más justo posible? No tiene sentido“, argumentó.

En adición, el 'Cabezón' sostuvo que esta clase de situaciones lo único que provoca es que se reste competitividad y que los nuevos talentos pierdan cierto valor en la liga local.

“Pides competitividad, pero después de tantas fechas le quitas puntos. Le quitas un valor a jugadores jóvenes que tienen referentes grandes. Cómo les dices: tenemos que seguir jugando, nos quitaron puntos, nos aleja más del campeonato, pero tenemos que seguir jugando”, concluyó.

Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF

El futbolista de 30 años también se dirigió a la FPF. En sus declaraciones, comentó que le apena todo lo que se está viviendo dentro de la Federación. Además, dejó en claro que no quiere que se utilice su nombre para intereses de terceros.

"Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación (...) No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. Mucha gente dentro de la FPF me llamó porque está insegura con su trabajo. Eso es lo que más me molesta, que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal", enfatizó.