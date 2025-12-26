El Manchester United se acordó de ganar y gracias a un solitario gol de Patrick Dorgu superó al Newcastle

La Premier League tuvo su tradicional “Boxing Day” aunque esta vez de manera particular. Solo se disputó un duelo de la jornada 18 con el triunfo del Manchester United ante el Newcastle (1-0) gracias a un tanto de Patrick Dorgu en Old Trafford.

Sin su estrella y capitán Bruno Fernandes por lesión y sin Bryan Mbeumo (Camerún) ni Amad Diallo (Costa de Marfil), ausentes por la Copa de África de Naciones, el técnico Rúben Amorim se las ingenió para ganar con solitario gol del extremo danés Dorgu.

Durante la primera mitad el conjunto de las “Urracas” asustó mediante un tiro de esquina que acabó en una confusión y despeje de la defensiva del United. La respuesta fue con un excelente remate del brasileño Matheus Cunha que el ‘1’ del Newcastle evitó y luego el balón salió al saque lateral. En la siguiente jugada llegaría el desahogo de los hinchas locales.

Un centro lateral de Diogo Dalot fue despejado hacia el cielo, que Dorgu (24’) aprovechó para conectar de volea y vencer al arquero Aaron Ramsdale.

El Newcastle acorraló a los “Diablos” durante gran parte del complemento, sin lograr convertir. Por lo que el 1-0 no se movió y volvió la felicidad en el técnico Rúben Amorin.

Sigue la Premier League

Hoy continúa la fecha 18 con atractivos compromisos. El líder Arsenal recibe al Brighton en el Emirates Stadium (10:00 a.m.). Y más temprano, el Manchester City espera también saborear un triunfo ante el Nottingham Forest en condición de visitante (7:30 a.m.).