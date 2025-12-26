HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
LO ÚLTIMO | Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años
LO ÚLTIMO | Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     LO ÚLTIMO | Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     LO ÚLTIMO | Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     
Deportes

El Manchester United se acordó de ganar y gracias a un solitario gol de Patrick Dorgu superó al Newcastle

Con gol de Dorgu los "Diablos Rojos" superaron a las "Urracas". Hoy es el turno del líder Arsenal y el escolta Manchester City.

El Manchester United se acordó de ganar.
El Manchester United se acordó de ganar. | AFP

La Premier League tuvo su tradicional “Boxing Day” aunque esta vez de manera particular. Solo se disputó un duelo de la jornada 18 con el triunfo del Manchester United ante el Newcastle (1-0) gracias a un tanto de Patrick Dorgu en Old Trafford.

Sin su estrella y capitán Bruno Fernandes por lesión y sin Bryan Mbeumo (Camerún) ni Amad Diallo (Costa de Marfil), ausentes por la Copa de África de Naciones, el técnico Rúben Amorim se las ingenió para ganar con solitario gol del extremo danés Dorgu.

Durante la primera mitad el conjunto de las “Urracas” asustó mediante un tiro de esquina que acabó en una confusión y despeje de la defensiva del United. La respuesta fue con un excelente remate del brasileño Matheus Cunha que el ‘1’ del Newcastle evitó y luego el balón salió al saque lateral. En la siguiente jugada llegaría el desahogo de los hinchas locales.

Un centro lateral de Diogo Dalot fue despejado hacia el cielo, que Dorgu (24’) aprovechó para conectar de volea y vencer al arquero Aaron Ramsdale.

El Newcastle acorraló a los “Diablos” durante gran parte del complemento, sin lograr convertir. Por lo que el 1-0 no se movió y volvió la felicidad en el técnico Rúben Amorin.

Sigue la Premier League

Hoy continúa la fecha 18 con atractivos compromisos. El líder Arsenal recibe al Brighton en el Emirates Stadium (10:00 a.m.). Y más temprano, el Manchester City espera también saborear un triunfo ante el Nottingham Forest en condición de visitante (7:30 a.m.).

Notas relacionadas
Con sufrimiento, Manchester United venció a Newcastle en el único partido del Boxing Day

Con sufrimiento, Manchester United venció a Newcastle en el único partido del Boxing Day

LEER MÁS
DT de Burnley elogia a Oliver Sonne pese a que lo tuvo más de 2 meses 'borrado': "Tiene un impacto muy grande en el grupo"

DT de Burnley elogia a Oliver Sonne pese a que lo tuvo más de 2 meses 'borrado': "Tiene un impacto muy grande en el grupo"

LEER MÁS
Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores en el club rimense para la próxima temporada

Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores en el club rimense para la próxima temporada

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

LEER MÁS
Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia 30% de descuento en entradas para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami de Lionel Messi

Alianza Lima anuncia 30% de descuento en entradas para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami de Lionel Messi

LEER MÁS
Franco Zanelatto vuelve al Perú: es nuevo fichaje de Melgar tras quedar libre desde Grecia

Franco Zanelatto vuelve al Perú: es nuevo fichaje de Melgar tras quedar libre desde Grecia

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos del día por la fecha 10

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos del día por la fecha 10

LEER MÁS
Naoya Inoue vs Alan Picasso: hora y canal para ver la pelea por el campeonato mundial supergallo de boxeo

Naoya Inoue vs Alan Picasso: hora y canal para ver la pelea por el campeonato mundial supergallo de boxeo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Deportes

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, viernes 26 de diciembre

Sport Boys sufre la baja de 2 recientes fichajes: integrantes del comando técnico dejan el club tras haber sido presentados hace 4 días

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025