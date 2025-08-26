HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿A qué hora juega Bolívar vs The Strongest por el clásico en la Copa Paceña de Bolivia?

En el estadio Hernando Siles de La Paz, la Academia y el Tigre protagonizarán una nueva edición del superclásico boliviano por la fecha 7 de la Copa Paceña 2025.

En el primer superclásico de este año, Bolívar perdió como local contra The Stronget. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
En el primer superclásico de este año, Bolívar perdió como local contra The Stronget. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Bolívar y The Strongest juegan este miércoles 27 de agosto, a partir de las 8.00 p. m. (hora de Bolivia), por la fecha 7 de la Copa Paceña 2025. El superclásico boliviana se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz, con transmisión por TV a través de FútbolCanal. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

PUEDES VER: Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: 'En Conmebol están hablando'

lr.pe

¿A qué hora juega Bolívar vs The Strongest?

En Bolivia, el superclásico Bolívar vs The Strongest empezará las 8.00 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.
  • Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (jueves 28),

¿Qué canal transmite Bolívar vs The Strongest?

La transmisión de este Bolívar vs The Strongest estará a cargo de FútbolCanal, canal 55 de Entel Bolivia. Para contratar el servicio, activa los paquetes futboleros desde la página web de Entel TV.

Pronóstico de Bolívar vs The Strongest

Así están las cuotas para este superclásico. Bolívar es claro favorito para vencer a The Strongest.

  • Betsson: gana Bolívar (1,65), empate (4,05), gana The Strongest (3,90)
  • Betano: gana Bolívar (1,70), empate (4,10), gana The Strongest (3,90)
  • 1XBet: gana Bolívar (1,66), empate (4,00), gana The Strongest (4,06)
  • Doradobet: gana Bolívar (1,70), empate (4,20), gana The Strongest (3,80).

Entradas para Bolívar vs The Strongest

Los boletos para asistir a este compromiso están a la venta en la página web todotix.com.bo. Para los socios del cuadro celeste, habrá precios especiales en la web exclusiva dispuesta por el club.

Precio de las entradas para el clásico ante The Strongest. Foto: Club Bolívar

Precio de las entradas para el clásico ante The Strongest. Foto: Club Bolívar

PUEDES VER: Cerro Porteño vs Pastoreo por la Copa Paraguay 2025: ¿a qué hora y dónde ver online el partido?

lr.pe

Últimos partidos de Bolívar vs The Strongest

Estos fueron los resultados de los cinco clásicos más recientes por la liga boliviana.

  • Bolívar 1-2 The Strongest | 22.06.25
  • Bolívar 4-1 The Strongest | 08.12.24
  • The Strongest 1-1 Bolívar | 18.09.24
  • The Strongest 2-1 Bolívar | 10.03.24
  • Bolívar 4-4 The Strongest | 25.02.24.

Previa de Bolívar vs The Strongest

Bolivia se paraliza con una nueva edición de su superclásico local. Bolívar, que viene invicto desde hace seis partidos en todas las competencias, recibe a un The Strongest que tampoco la pasa mal en lo deportivo, aunque los problemas por falta de pagos están mermando el ánimo del plantel.

Pese a todo, los jugadores del cuadro gualdinegro garantizaron su presencia para este partido, el cual buscarán ganar para tomar el liderato de su grupo. Los celestes también necesitan la victoria, pero en su caso para escapar del último lugar y meterse en zona de clasificación.

Tabla de posiciones de Bolívar y The Strongest

Así van Bolívar y The Strongest en la tabla de posiciones de los grupos A y B, respectivamente. Ambos solo han ganado dos partidos.

Grupo APJPGDGPts
Blooming63311
Wilstermann63-29
Nacional6217
Bolívar62-27
Grupo BPJPGDGPts
Real Oruro62310
Always Ready6258
The Strongest6248
Tomayapo61-125
