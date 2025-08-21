Conmebol no anunció que Alianza Lima pasó a semifinales tras enfrentamientos de hinchas en Argentina

En el contexto de los enfrentamientos ocurridos en el partido entre el Club Universidad de Chile y el Independiente de Avellaneda el 20 de agosto de 2025, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente la Conmebol ha anunciado el pase a semifinales al equipo de Alianza Lima tras la suspensión del partido. No obstante, esta información es falsa.

"Los clubes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile quedan desclasificados de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025. En consecuencia, el club Alianza Lima (Perú) será promovido directamente a la fase de seimifinales", se lee en el bulo que emula un comunicado oficial de dicha autoridad deportiva.

Conmebol alertó comunicado falso

En comunicación con La República, el coordinador de medios de la Conmebol, Ariel Ramírez, descartó la oficialidad del comunicado e indicó que se trata de una "fake news".

Con base a esta aclaración, podemos observar faltas de coherencia en dicho comunicado falso. Por ejemplo, en el informe no aparece ninguna firma, sello oficial ni código de referencia que confirme la confiabilidad del documento. Tampoco las páginas oficiales de la Conmebol emitieron dicho mensaje o alusión a la supuesta decisión tras los eventos del 20 de agosto.