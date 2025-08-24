HOYSuscripcion LR Focus

Guillermo Enrique contundente tras 'ganarle' el duelo a José Carabalí en el Alianza Lima vs Universitario: "El mérito es..."

El lateral de Alianza Lima se refirió al duelo individual que tuvo con el ecuatoriano, del cual salió bien librado en el clásico por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Guillermo Enrique fue uno de los mejores en Alianza Lima. Foto: composición de LR/Carlos Felix/captura de GOLPERU

Alianza Lima rescató un punto de su visita a Universitario en el clásico del fútbol peruano pese a que jugó un buen tramo del partido con un hombre menos. Gran parte del mérito para el equipo de Néstor Gorosito fue de Guillermo Enrique, quien supo neutralizar los peligrosos avances de José Carabalí por la banda derecha del campo.

Al final del compromiso, el lateral fue consultado por el duelo individual que sostuvo con el ecuatoriano, del cual resaltó sus virtudes. No obstante, aseguró que era su deber no dejarlo pasar y reveló a quién le debía el mérito por su buen nivel.

¿Qué dijo Guillermo Enrique sobre José Carabalí?

"Tiene muchas cualidades buenas. Es un jugador muy rápido, viene haciendo un buen trabajo en la 'U', pero yo soy defensor, tengo que tratar que no me pase ni me desborden. El mérito de estar así como estoy hoy en día es gracias al profe y mis compañeros", respondió el argentino a la consulta de GOLPERU sobre Carabalí.

Acerca del empate, valoró el punto conseguido pese a jugar en un escenario complicado como el Monumental. "Vinimos a hacer nuestro trabajo en una cancha complicada. Queríamos llevarnos el triunfo, porque nos hace falta contra un rival directo. Trataremos de jugar de igual a igual y sacar la mayor cantidad de puntos posibles para que la gente festeje a fin de año", sostuvo.

