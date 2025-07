Reimond Manco habló recientemente sobre el desempeño de Universitario en su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1. En ese contexto, el exjotita no dudó en criticar la presencia del delantero argentino Diego Churín. Además, recalcó que el ‘Tunche’ Rivera merece más oportunidades para integrar el once titular del cuadro crema.

En su canal de YouTube, llamado ‘A la cama con el Rei’, explicó los innumerables defectos de Diego Churín y señaló que los jugadores extranjeros deben marcar la diferencia.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el desempeño de Diego Churín?

A pesar de haber marcado el segundo tanto para darle la victoria transitoria a los cremas, el exjugador dejó en claro que el atacante argentino no es de su agrado por no aportar nada en zona de ataque: “Lo que pasa con Churín es inevitable, es un extranjero que ha venido, que le siguen dando oportunidades para justificar el porqué lo contrataron, pero, aun así, a pesar de haber hecho gol, creo que no muestra muchas cosas interesantes. Es un jugador muy estático, participa poco, no suma en la creación de jugadas. Para mí, está copando un sitio que quizá se lo podría dar a un juvenil que viene haciendo las cosas bien y que sea de la casa”, comentó.

Adicionalmente, para seguir con la crítica a Diego Churín, también lo comparó con Diego Dorregaray, quien estuvo el año pasado en Universitario con el mismo cartel: “Churín no marca diferencias y creo que, si un peruano se va al extranjero y no marca diferencia, lo más probable es que intenten finiquitar su contrato. En este caso, creo que Churín no ha marcado ninguna diferencia desde que llegó, similar a lo que pasó con Dorregaray. La ‘U’ sabe lo que hace, sabe por qué lo tiene aún y Fossati sabe por qué aún le sigue dando minutos”, precisó.

Su crítica a los jugadores extranjeros que no aportan

Su opinión acerca de los jugadores extranjeros en Perú no pasó desapercibida, dando a entender que varios llegan a la Liga 1 sin aportar, lo que reduce las oportunidades para los jugadores peruanos: “Me molesta que los extranjeros que no suman tengan más oportunidades que los propios jugadores peruanos. Estoy de acuerdo con que los extranjeros vengan a sumar, a marcar la diferencia. En lo que no estoy de acuerdo es que, cuando llegan los extranjeros y no suman en nada, ocupen un espacio que podría aprovechar un peruano, un espacio que podría ser aprovechado por un jugador de las canteras. Se llevan la plata y no marcan ninguna diferencia”, indicó.

Su preferencia por José 'Tunche' Rivera en el once titular de Universitario

Según ‘Rei’, el delantero peruano José ‘Tunche’ Rivera debería tener mayores oportunidades en el once titular, dadas sus características de juego y las condiciones que ofrece en el conjunto ‘crema’.

“El ‘Tunche’ tuvo más movilidad, más participación en el juego, incluso pudo anotar un golazo. Ahí se vio la diferencia. El ‘Tunche’ siempre ha demostrado que le suma a la ‘U’; siempre que ha jugado ha hecho goles o ha dado posibilidades para que otros anoten. También fue convocado a la selección, que no es fácil”, sostuvo.