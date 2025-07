La modelo argentina Macarena Gastaldo volvió a encender la polémica al revelar en 'El Valor de la Verdad' los detalles ocultos de su breve pero sonado acercamiento con el delantero brasileño Neymar Jr. Aunque en 'Magaly TV, la firme' ya había insinuado un romance con el futbolista, esta vez sorprendió al contar que él terminó bloqueándola tras un “malentendido” que involucró a otra figura del espectáculo: Alexandra Méndez, 'La Chama'.

Según contó, todo ocurrió cuando Neymar visitó Perú y ella decidió escribirle por Instagram. La respuesta fue casi inmediata, el astro del futbol devolvió el 'follow', le pidió su número de WhatsApp y comenzaron a chatear. Hasta ahí, todo marchaba bien. Sin embargo, Macarena cometió el error de subir una captura del mensaje en su lista de “mejores amigos” en la red social, confiando en la privacidad de ese espacio. Lo que no imaginó es que alguien de ese círculo filtraría la imagen.

Macarena Gastaldo culpa a 'La Chama' por el distanciamiento con Neymar

Durante el programa de Beto Ortiz, Gastaldo no dudó en señalar a Alexandra Méndez, 'La Chama', como la responsable del malentendido que arruinó su vínculo con Neymar. Contó que fue ella quien tomó la captura de su historia y la envió a alguien cercano al jugador. Poco después, él la confrontó por el contenido y, al sentirse expuesto, la bloqueó de inmediato.

“Me bloqueó. Me puse de todos los colores, me dio muchísima vergüenza”, confesó Macarena en medio del programa. Aunque intentó hablar con Méndez para aclarar lo sucedido, esta negó haber tenido malas intenciones. Sin embargo, la modelo fue clara en su postura: “No quiero que sea mi amiga, no quiero que se me acerque, no quiero nada”.

La revelación causó polémica en las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, no solo por el personaje involucrado, sino por el drama entre las modelos que alguna vez compartieron escenarios en la televisión peruana.

Macarena Gastaldo obtuvo S/ 50.000 en 'El Valor de la Verdad' tras enfrentar preguntas incómodas

Más allá de las confesiones sobre Neymar, Macarena logró superar todas las etapas del temido sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. Aunque decidió no responder la pregunta sobre un supuesto beso con Gianluca Lapadula, aceptó una de reemplazo sobre una expareja y con eso aseguró el premio de S/ 50 000.

El episodio fue presentado como uno de los más fuertes del ciclo, con Beto Ortiz afirmando que Macarena “se atrevió a decir más cosas que cualquiera de las invitadas anteriores”. La modelo de 32 años también tocó temas polémicos de su pasado mediático, incluidos los rumores con futbolistas como Luis Advíncula y su rol en realities como Combate y Esto es guerra.