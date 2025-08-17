HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

El Team Perú suma más medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

El Taekwondo y la vela nos dan preseas y ya sumamos 16 en la tabla (1 de oro, 3 de plata y 12 de bronce) en los Juegos Panamericanos Junior.

El Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 - en competencias a nivel internacional- sumó medallas este domingo haciendo un total de 16 medallas hasta el momento (1 de oro,  3 de plata y 12 de bronce).

En Semifinales de Poomsae Tradicional Individual Masculino en ASU2025, el peruano Mateo Argomedo cayó ante el.mexicano Obed Martínez y obtuvo la presea de bronce. Asimismo en  Poomsae Individual Tradicional Femenino, Fabiana Varillas cayó ajustado en semifinales. Su rival fue la mexicana Aleck Brisa quien ganó 8.940 por 8.930 de la peruana.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 EN VIVO: así va el medallero del team Perú tras el oro de Renzo Fukuda

lr.pe

Siguiendo en Taekwondo, Mateo Argomedo y Fabiana Varillas lograron para el Perú la presea de plata al ubicarse segundos después de Estados Unidos y por encima de México en la modalidad de Poomsae Estilo Libre Mixtos.

En Tabla a vela, iQFoil Masculino, Bartolomé de las Casas Barbosa logra el tercer lugar y la medalla de bronce. También en Bote Ilca 7, Florencia Chiarella Salas ganó el bronce.

En Bote Ilca 7, Sergio Arturo Gutarra Martínez terminó ena sexta posición.  Este lunes Sofía Rubini en Tabla a vela iQFoil Femenino buscará el podio para Perú al ubicarse hasta el momento en una expectante cuarta posición.

Además Ana Ricci clasificó a la final de Clavados, Trampolín 3m. Nuestra  deportista terminó la prueba preliminar  trampolín 3m femenino donde obtuvo un buen resultado 237 puntos quedando cuarta pasando a la final.

Este lunes Ricci compite en la prueba trampolín de 1m femenino a las 09: 00 a.m (Paraguay) y la final 3m desde las 06 :00 p.m.(Paraguay). En la Costanera de Asunción por los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 el ciclista nacional Sergio Manuel Farfan compitió en la prueba de Ciclismo de Ruta y se ubicó en en el puesto 15.

Finalizó la categoría masculina de aguas abiertas, resultados oficiales: Adrián Iwanaga: 7mo lugar y Franco Ayllon: 11vo lugar. Mientras que en Damas, Mia Arevalo terminó en la posición 17.

Medallas Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Oro

  • Renzo Fukuda, Esgrima, florete individual masculino

Plata

  • Valentina Porcella,  tiro deportivo escopeta Fosa
  • Luciana y Amaro Castillo, Squash dobles Mixtos
  • Mateo Argomedo y Fabiana Varillas, Taekwondo Poomsae Parejas Estilo Libre Mixtos

Bronce

  • Driulys Rivas - judo, categoría 52kg.
  • Lukas Eichhorn - Esgrima , sable individual masculino
  • Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa
  • Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
  • María Karina Galindo, Esgrima, sable individual femenino
  • Adriano Viale, Bádminton individual masculino
  • Camila Arenas - Taekwondo, modalidad Kyorugui-57kg.
  • Francesca Maguiña e Yleymi Muelle - Tenis de campo , dobles femenino
  • Mateo Argomedo, Taekwondo, Poomsae Tradicional Individual Masculino
  • Fabiana Varillas, Taekwondo Poomsae Tradicional Individual Femenino
  • Bartolomé de las Casas Barbosa- Vela, iQFoil Masculino
  • Florencia Chiarella Salas- Vela, Bote Ilca 7
