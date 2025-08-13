Universitario de Deportes afrontará uno de sus partidos más importantes el jueves 14, cuando enfrente a Palmeiras por la Copa Libertadores, en el partido de ida que se jugará en el estadio Monumental U Marathon. Este encuentro despierta la ilusión de los hinchas cremas, quienes esperan que el equipo llegue a lo más alto de la competición, considerando que su estadio será sede de la final de este certamen, algo que el técnico charrúa no dudó en señalar como una motivación extra.

Paralelo a este compromiso tan crucial de la temporada de la “U”, su entrenador Jorge Fossati destacó que se medirán ante uno de los candidatos a ganar la Libertadores. Además, subrayó la importancia de no subestimar ni sobreestimar a ningún rival.

Jorge Fossati y su mensaje previo al Universitario vs Palmeiras

“El mejor equipo de la Libertadores hasta ahora. Uno de los firmes candidatos a ganarla, y la realidad es que en el presente está tercero en el campeonato brasileño, el que realmente importa, el Brasileirao, con un partido menos que el primero y a cuatro puntos de diferencia. Seríamos muy desubicados si pensáramos que pasó de ser el equipo más elogiado de Sudamérica a ser un equipo pobre. Con toda humildad, no subestimamos a nadie, pero tampoco hay que sobreestimar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer porque creemos en nuestras posibilidades. Sabemos el tipo de rival que vamos a enfrentar, pero tenemos mucha fe en nuestro equipo”, explicó el estratega uruguayo.

Fossati ilusionado con la elección del Monumental como sede de la final de la Libertadores

El uruguayo también resaltó que una motivación extra es que el Monumental haya sido escogido como sede de la final del certamen, hecho que ha alegrado a la hinchada crema.

“Si quieres, es una motivación más, pero la motivación fundamental tiene que estar en que, primero, estamos en la Copa. En términos de Libertadores, somos el único que está representando al Perú, aunque hay dos más en Copa Sudamericana, y me parece que eso ya es una motivación enorme. Si hemos llegado hasta aquí, es para poner lo mejor de cada uno de nosotros. Aunque para el 99 % de los entendidos esto pueda ser una utopía, nosotros no pensamos así. Creemos que, porcentaje más o porcentaje menos, las chances de ganar están, y eso es lo que vamos a tratar de hacer.”