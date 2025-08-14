Canal confirmado del Barcelona versus Mallorca por la fecha 1 de LaLiga de España
Lamine Yamal y compañía se estrenarán en la presente temporada en el Estadio de Son Moix. Revisa cómo ver el partido Barcelona vs Mallorca.
Barcelona quedó listo para debutar en LaLiga de España. El equipo de Lamine Yamal y compañía empezará con la defensa del título este sábado 16 de agosto, en el Estadio de Son Moix, frente a Mallorca. Los aficionados del balompié español esperan con expectativa este compromiso que se podrá ver a través de las señales de ESPN 2 y la plataforma streaming de Disney Plus.
Los dirigidos por Hansi Flick contarán con jugadores de la talla de Pedri, Dani Olmo, Robert Lewandowski y Raphinha en su primer partido oficial de la temporada. Además, se espera que refuerzos como Marcus Rashford y Roony Bardghji puedan sumar minutos.
Canal de TV del Barcelona versus Mallorca
El canal de TV para ver el Barcelona versus Mallorca será ESPN 2 en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar+.
- Argentina: ESPN, Disney Plus
- Colombia: ESPN 2, Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2, Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2, Disney Plus
- Perú: ESPN 2, Disney Plus
- Paraguay: ESPN 2, Disney Plus
- Bolivia: ESPN 2, Disney Plus
- Chile: ESPN 2 y Disney Plus
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+
- Estados Unidos: ESPN 2, fuboTV
- España: Movistar+, LaLiga TV
Dónde ver ONLINE Barcelona ante Mallorca
La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el partido Barcelona vs Mallorca por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
¿A qué hora juega Barcelona contra Mallorca?
En suelo peruano, el cotejo entre Barcelona versus Mallorca por la primera jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 12.30 p. m.
- México: 11.30 a. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 12.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 1.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.30 p. m.
Próximos partidos de Barcelona y Mallorca
Luego de estrenarse en el torneo local, los blaugranas se verán las caras contra Levante y Rayo Vallecano. Por su parte, los 'Bermellones' se enfrentarán a Celta de Vigo y Real Madrid en las siguientes semanas.