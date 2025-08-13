Marco Saravia, exjugador de Universitario de Deportes y actual jugador de Defensor Sporting, se animó a hablar sobre su llegada al cuadro uruguayo, donde ya sumó sus primeros minutos con la camiseta morada. El defensor espera tener una buena carrera en el fútbol charrúa, donde pueda desarrollarse como jugador.

Saravia también habló acerca de su paso por Cusco FC, club al que dejó tras conflictos entre el conjunto crema y el equipo cusqueño, debido a que el jugador había señalado que “no estaba a gusto en Cusco FC, que quería irse”, según comentó su exentrenador Miguel Rondelli.

Marco Saravia se sincera y cuenta el motivo de su salida de Cusco FC.

“Con Cusco estoy muy agradecido porque es un muy buen club. Hay un buen grupo. Hoy en día siguen peleando arriba, me emociona por ellos, pero yo en lo personal estaba contento ahí, me sentía tranquilo y quería seguir viendo si había una posibilidad para poder crecer en lo personal. Yo siempre me quedé con esa espina de querer volver salir e intentarlo. Siento que a veces cuando sales de tu zona de confort, creces”, explicó Saravia, resaltando que está agradecido por la oportunidad en el equipo cusqueño; sin embargo, también tenía el deseo personal de buscar nuevos retos fuera.

¿Qué dijo Marco Saravia sobre su nueva oportunidad en el extranjero?

“Contento por la oportunidad que se me dio y con muchas ganas de querer hacer las cosas bien para poder abrirme una puerta, una oportunidad acá y seguir remando por ese lado. Eso es lo principal. Yo quería volver a tener una oportunidad en el exterior, salir, seguir creciendo en lo personal en ese sentido. El tema de la adaptación, es una ciudad muy linda, muy tranquila, segura. Por ese lado contento”, señaló el jugador de 26 años.

Saravia da su opinión sobre Universitario y Alianza Lima.

El exjugador de Universitario también habló acerca de los equipos peruanos que juegan torneos internacionales, como los cremas, su compadre Alianza y Melgar. “La ‘U’ está en un gran momento, que es algo muy bueno para todos los peruanos. Así como Alianza, Melgar que también hicieron buenos torneos internacionales, hoy en día la ‘U’ y Alianza están dejando una buena imagen como país y eso, hoy en día que estoy acá, lo escuchas bastante y es algo muy bueno para todos que la ‘U’ y Alianza sigan en campeonatos internacionales. En su momento también cuando Cristal que también tuvo buena Libertadores este año, eso nos suma a todos que como país dejamos una buena imagen”, explicó.