Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima continúa con su preparación con miras al inicio de la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Pablo Guede, viene disputando encuentros de carácter internacional como parte de su pretemporada. A pocas semanas del inicio de la Liga 1, el equipo sigue en la búsqueda de plasmar el estilo de juego del entrenador en la cancha. Por ello, se encuentran participando en el torneo Serie Río de La Plata, donde hasta el momento, no han podido conseguir un triunfo.

La institución 'blanquiazul' disputará su tercer partido en este torneo. Los primeros fueron ante Independiente y Unión de Santa Fe, ambos con una derrota por el marcador de 2-1. Ahora, enfrentarán su último encuentro ante Colo Colo, equipo dirigido por Fernando Ortíz. Para el cuadro chileno, será su segundo partido de la competición, ya que el primero lo disputará ante Olimpia de Paraguay.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Colo Colo?

El duelo entre Alianza Lima y Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026 se jugará este domingo 18 de enero, en el estadio Parque Viera, de Montevideo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido Alianza Lima vs Colo Colo tendrá inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana). En caso te encuentres fuera de territorio peruano, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios a tener en consideración.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Colo Colo?

Todos los partidos de la Serie Río de La Plata 2026 son transmitidos de manera exclusiva a través de la plataforma Disney Plus mediante su suscripción Premium. Por lo tanto, el partido Alianza Lima vs Colo Colo se podrá ver tanto en Perú, como en el resto de Sudamérica.

Próximos partidos amistosos de Alianza Lima

El equipo 'íntimo' aún tiene algunos partidos amistosos para llegar de la mejor forma al campeonato peruano, donde debutará ante Sport Huancayo en calidad de visita por la primera fecha del Torneo Apertura. Estos son los encuentros pendientes de Alianza Lima en la pretemporada: