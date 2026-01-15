HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Se juega el último partido de la Serie Río de La Plata para Alianza Lima. El equipo dirigido de Pablo Guede enfrentará a Colo Colo y buscará despedirse del torneo con un triunfo.

Alianza Lima disputará su último partido de la Serie Río de La Plata ante Colo Colo. Foto: Composición LR
Alianza Lima disputará su último partido de la Serie Río de La Plata ante Colo Colo. Foto: Composición LR

Alianza Lima continúa con su preparación con miras al inicio de la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Pablo Guede, viene disputando encuentros de carácter internacional como parte de su pretemporada. A pocas semanas del inicio de la Liga 1, el equipo sigue en la búsqueda de plasmar el estilo de juego del entrenador en la cancha. Por ello, se encuentran participando en el torneo Serie Río de La Plata, donde hasta el momento, no han podido conseguir un triunfo.

La institución 'blanquiazul' disputará su tercer partido en este torneo. Los primeros fueron ante Independiente y Unión de Santa Fe, ambos con una derrota por el marcador de 2-1. Ahora, enfrentarán su último encuentro ante Colo Colo, equipo dirigido por Fernando Ortíz. Para el cuadro chileno, será su segundo partido de la competición, ya que el primero lo disputará ante Olimpia de Paraguay.

PUEDES VER: Liga 1 2026 podría iniciar con un equipo menos: suspenden licencia de Sport Boys a poco de jugarse el torneo

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Colo Colo?

El duelo entre Alianza Lima y Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026 se jugará este domingo 18 de enero, en el estadio Parque Viera, de Montevideo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido Alianza Lima vs Colo Colo tendrá inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana). En caso te encuentres fuera de territorio peruano, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios a tener en consideración.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado

lr.pe

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Colo Colo?

Todos los partidos de la Serie Río de La Plata 2026 son transmitidos de manera exclusiva a través de la plataforma Disney Plus mediante su suscripción Premium. Por lo tanto, el partido Alianza Lima vs Colo Colo se podrá ver tanto en Perú, como en el resto de Sudamérica.

Próximos partidos amistosos de Alianza Lima

El equipo 'íntimo' aún tiene algunos partidos amistosos para llegar de la mejor forma al campeonato peruano, donde debutará ante Sport Huancayo en calidad de visita por la primera fecha del Torneo Apertura. Estos son los encuentros pendientes de Alianza Lima en la pretemporada:

  • Alianza Lima vs Colo Colo (Serie Río de La Plata)
  • Fecha: domingo 18 de enero
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul)
  • Fecha: sábado 24 de enero
  • Hora: 8.00 p. m.
