Maëva Orlé fue una de las mejores jugadoras en el triunfo de Alianza Lima. Foto: La Cátedra Deportes

Alianza Lima no la pasó nada bien contra Atenea en la segunda jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Las dirigidas por Facundo Morando tuvieron que disputar por primera vez un quinto set en la temporada para imponerse 3-2 contra las Diosas en el Polideportivo Lucha de Villa El Salvador.

Las blanquiazules han sido cuestionadas por el nivel que vienen mostrando en los últimos compromisos. Al finalizar el cotejo, la francesa Maëva Orlé remarcó que, más allá de enfrentarse a un rival que "juega muy bien", fueron irregulares en varios pasajes.

Maeva Orle y su mea culpa tras ajustado triunfo de Alianza

"Estuvo muy largo. Qué partido. Atenea jugó muy bien. Creo que nosotras estuvimos irregulares durante todo el partido. Fueron cinco sets, pero al final ganamos, que es lo importante", manifestó la voleibolista en diálogo con Latina TV.

En ese sentido, la referente de Alianza Lima señaló que perder la confianza durante el partido no les permitió mostrar su mejor nivel.

"Probablemente en algún momento perdimos la confianza. No lo sé, es parte del deporte. Solo necesitamos continuar. Hay que volver a jugar", indicó.

"Ahora la temporada va a ser más difícil que al inicio, entonces necesitamos poner más carácter y agresividad. Los otros equipos van a ser más difíciles también", agregó para los medios de comunicación.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima no pudo aprovechar la derrota de San Martín frente a Regatas Lima. A pesar de vencer a Atenea, las vigentes bicampeonas no lograron convertirse en único escolta de Universitario de Deportes y se mantienen en la tercera casilla.