Las autoridades locales solicitan una declaratoria de emergencia para abordar la situación, señalando que muchas municipalidades no han priorizado acciones preventivas durante la temporada de lluvias. | Foto: Yolanda Goicochea | Foto: Yolanda Goicochea

Las autoridades locales solicitan una declaratoria de emergencia para abordar la situación, señalando que muchas municipalidades no han priorizado acciones preventivas durante la temporada de lluvias. | Foto: Yolanda Goicochea | Foto: Yolanda Goicochea

La región La Libertad atraviesa un escenario crítico a consecuencia de las lluvias intensas y atípicas registradas en los últimos días de enero, situación que ha puesto en evidencia la escasa inversión de los gobiernos locales en acciones preventivas, según reveló el Subgerente de Defensa Civil Wilfredo Agustín Díaz. Asimismo, se reportó el aislamiento de distritos en la sierra y la necesidad urgente de proteger ríos, carreteras e infraestructura hídrica estratégica.

El subgerente de Defensa Civil advirtió que existe una grave falta de presupuesto para trabajos de reducción del riesgo de colapsos. Precisó que solo tres de las doce provincias de la región han destinado recursos en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la descolmatación de ríos y de las quebradas Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Gran Chimú.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Indicó además que la situación es aún más alarmante cuando se evalúa a las 84 municipalidades distritales, donde, según afirmó, “la cifra sería deprimente”, debido a que la mayoría no ha priorizado acciones preventivas pese a encontrarse en temporada de lluvias.

En ese contexto, informó que INDECI ha comunicado la posible emisión de una declaratoria de emergencia por peligro inminente para 11 distritos de la provincia de Trujillo, lo que permitiría agilizar procesos administrativos y ejecutar intervenciones preventivas con mayor rapidez. “Esperemos que se concrete, porque esto les va a dar facilidades a los gobiernos locales para poder realizar más actividades de reducción del riesgo”, expresó, remarcando que muchas municipalidades no ejecutaron trabajos de prevención de manera oportuna.

El funcionario fue enfático al señalar que la atención de emergencias es responsabilidad directa de los gobiernos locales. “Todos estamos en la obligación de tener nuestros almacenes de ayuda humanitaria y tener activos nuestros Centros de Operaciones de Emergencia”, sostuvo.

Asimismo, alertó que, ante las lluvias atípicas y la activación de la vigilancia por El Niño Costero a nivel nacional por parte del SENAMHI y el ENFEN, la región ha reforzado el monitoreo permanente. “Tenemos que estar preparados, porque es lo que la población exige”*, puntualizó.

Seis distritos incomunicados y carreteras colapsadas en Pataz

La situación más crítica por las lluvias registradas se encuentra en la provincia de Pataz, donde las intensas lluvias han provocado el aislamiento de seis distritos, afectando gravemente la transitabilidad y el acceso a servicios básicos.

El consejero provincial Luis Rodríguez informó que actualmente se encuentran incomunicados los distritos de Ongón, Tayabamba, Huancaspata, Santiago de Challas, Urpay y Taurija, afectando a más de 60 mil habitantes.“En estos momentos se encuentran aislados Ongón, Tayabamba, Huancaspata, Santiago de Challas, Urpay y Taurija, afectando aproximadamente a más de 60 mil habitantes”*, declaró.

Uno de los daños más severos se registra en la zona de Suchimán, donde se produjo el colapso de más de 200 metros de la plataforma de una carretera nacional, vía estratégica que conecta la costa con la sierra. “La plataforma vial ha colapsado prácticamente en el acceso a Huancaspata, en la zona de Suchimán, que es frontera entre Áncash y La Libertad. Es una vía nacional y hoy está seriamente comprometida por las lluvias”, explicó.

Rodríguez advirtió que la rehabilitación no será inmediata debido a la complejidad geográfica del terreno. “La maquinaria de Provías está intentando habilitar el pase, pero es complicado porque son plataformas angostas y se tendría que reconstruir prácticamente toda la vía”, sostuvo.

Autoridades exigen declaratoria de emergencia

Por su parte, el alcalde del distrito de Chilia informó que el principal problema que enfrenta su jurisdicción es el mal estado de las carreteras, agravado por las lluvias intensas.

Detalló que la vía regional Villa Aurora–Chilia–Huaíllas, adjudicada por 265 millones de soles, aún no muestra avances significativos. Indicó que, hasta el momento, solo se vienen realizando trabajos de descolmatación, sin ejecución visible de la obra principal.

La autoridad edil señaló que ni el Gobierno Central ni el Gobierno Regional han atendido de manera adecuada las vías regionales, provinciales y distritales, las cuales han sufrido bloqueos menores que el municipio viene solucionando de forma temporal con su propia maquinaria.

Ante esta situación, solicitó que el distrito de Chilia sea declarado en estado de emergencia, al tratarse de una zona agrícola y ganadera altamente vulnerable a las lluvias torrenciales. Precisó que 17 puntos del distrito han resultado afectados y expresó su malestar porque el Ejecutivo solo declaró en emergencia al distrito de Tayabamba, cuando según sostuvo toda la provincia de Pataz debió ser incluida.

PUEDES VER: Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Monitoreo y protección en ríos Virú y Moche

Desde el Proyecto Especial Chavimochic, se informó que se viene realizando un monitoreo constante en la provincia de Virú, en coordinación con el Gobierno Regional. El gerente regional explicó que, por encargo de la gestión regional, se han asignado provincias específicas para supervisión directa.

Detalló que realizó inspecciones en los ríos Huamanzaña y Choroval, en el distrito de Chao, donde no se registra presencia de caudal en los puntos por donde atraviesa el Canal Madre. En el río Virú, informó que el caudal actual es de 12 metros cúbicos por segundo, considerado normal para esta temporada de lluvias. “Tampoco hay que llegar a un tema de alarma”, aclaró.

En el caso del río Moche, mencionó que se evalúa la protección de un dique para evitar que un aumento del caudal socave la tubería de conducción de agua potable para Trujillo, como ocurrió durante el Niño Costero del 2017. Señaló que ya se coordinó con el director de la ANIM y la empresa Besalco para ejecutar una intervención con maquinaria pesada y enrocado, cuya definición deberá concretarse en el transcurso de la semana.

Advirtió que, de no existir una respuesta oportuna, el propio proyecto asumirá la intervención. “Nosotros como proyecto especial lo vamos a realizar, porque necesitamos proteger y no llegar a situaciones como las que ocurrieron en el 2017”, enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.