HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Edison Flores deja pretemporada de Universitario por inesperado viaje a Estados Unidos: "Ha pedido un permiso especial"

Edison Flores dejó Universitario para viajar a Estados Unidos por un inesperado motivo familiar, lo que sorprendió a los hinchas cremas.

Edison Flores viajó a Estados Unidos dejando pretemporada de Universitario por unos días. Foto: vía X
Edison Flores viajó a Estados Unidos dejando pretemporada de Universitario por unos días. Foto: vía X

Universitario sufre el segundo golpe consecutivo en su equipo, y es que Edison Flores, será baja para el inicio de la pretemporada por un inesperado viaje hacia Estados Unidos, esto debido a temas familiares que son de suma importancia. Esta información, proporcionada por el periodista César Vivar Miranda en una reciente entrevista con el programa Doble Punta dio detalles sobre la situación.

Según la información del periodista, el jugador se mostró tranquilo, ya que se trataría de un trámite rápido. Aunque no dio más detalles, se espera que en los próximos días se reincorpore al plantel.

¿Por qué Edison Flores dejó la pretemporada de Universitario?

Según Vivar, el 'Orejas' ha pedido un permiso especial a la 'U' para poder irse a Orlando, para realizar estos trámites familiares. "Edison Flores ha pedido un permiso especial en Universitario. Está en estos momentos en Orlando, viajó a Estados Unidos por un tema de papeleo de familiar. No me voy a meter más con ese tema, pero está dificilísimo que llegue para mañana".

 "Además, yo le pregunté de broma, no tienes tiempo ni de ir a los parques... 'no es un tema documental. Voy y regreso rápido. Me han dado, me han dado el permiso', me dijo", además, aclaró que es un papeleo rápido, por lo que se unirá al club lo más pronto posible.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario tendrá un amistoso frente a Sport Boys este sábado 17 de enero en Campo Mar y se podrá seguir desde las 10.30 a.m. Para ver este partido lo podrás seguir desde la señal del canal de YouTube de la 'U'.

Notas relacionadas
Extremo argentino Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario

Extremo argentino Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario

LEER MÁS
Universitario vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de pretemporada de la 'U'?

Universitario vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de pretemporada de la 'U'?

LEER MÁS
Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: “Nuestra fórmula”

Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: “Nuestra fórmula”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

LEER MÁS
Universitario vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de pretemporada de la 'U'?

Universitario vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de pretemporada de la 'U'?

LEER MÁS
Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

LEER MÁS
Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: “Nuestra fórmula”

Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: “Nuestra fórmula”

LEER MÁS
César Inga no solo interesa en la MLS: club de Inglaterra pelea con Kansas City por el fichaje del defensor de Universitario

César Inga no solo interesa en la MLS: club de Inglaterra pelea con Kansas City por el fichaje del defensor de Universitario

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Fútbol Peruano

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

César Inga no solo interesa en la MLS: club de Inglaterra pelea con Kansas City por el fichaje del defensor de Universitario

Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025