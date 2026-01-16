Universitario sufre el segundo golpe consecutivo en su equipo, y es que Edison Flores, será baja para el inicio de la pretemporada por un inesperado viaje hacia Estados Unidos, esto debido a temas familiares que son de suma importancia. Esta información, proporcionada por el periodista César Vivar Miranda en una reciente entrevista con el programa Doble Punta dio detalles sobre la situación.

Según la información del periodista, el jugador se mostró tranquilo, ya que se trataría de un trámite rápido. Aunque no dio más detalles, se espera que en los próximos días se reincorpore al plantel.

¿Por qué Edison Flores dejó la pretemporada de Universitario?

Según Vivar, el 'Orejas' ha pedido un permiso especial a la 'U' para poder irse a Orlando, para realizar estos trámites familiares. "Edison Flores ha pedido un permiso especial en Universitario. Está en estos momentos en Orlando, viajó a Estados Unidos por un tema de papeleo de familiar. No me voy a meter más con ese tema, pero está dificilísimo que llegue para mañana".

"Además, yo le pregunté de broma, no tienes tiempo ni de ir a los parques... 'no es un tema documental. Voy y regreso rápido. Me han dado, me han dado el permiso', me dijo", además, aclaró que es un papeleo rápido, por lo que se unirá al club lo más pronto posible.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario tendrá un amistoso frente a Sport Boys este sábado 17 de enero en Campo Mar y se podrá seguir desde las 10.30 a.m. Para ver este partido lo podrás seguir desde la señal del canal de YouTube de la 'U'.