Deportes

Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

El entrenador español solicitó la permanencia del jugador, pero reconocer las exigencias financieras del club. La 'U' pierde una pieza polifuncional importante con miras a la Liga 1 2026.

Javier Rabanal rompió su silencio y habló sobre Inga. Foto: Lr/TV Perú
Javier Rabanal rompió su silencio y habló sobre Inga. Foto: Lr/TV Perú

Universitario se alista para defender la corona de la Liga 1 y competir en Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la posible salida de César Inga podría complicar al tricampeón del fútbol peruano. El jugador polifuncional tiene propuestas del Kansas City en la MLS y del Watford en la segunda división de Inglaterra. Por este motivo, el entrenador Javier Rabanal rompió su silencio y pidió que se quede en Ate.

Universitario, al retener el 60% de la transferencia, se propuso alcanzar un mínimo de un millón de dólares. El porcentaje restante se distribuiría entre ADT, Inga y el representante del jugador. Sin duda, una baja sensible para Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

lr.pe

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre la inminente salida de César Inga?

El técnico español quería contar con César Inga, aunque entiende la situación. "Yo he pedido que se quede a nivel futbolístico, pero hay que entender al club. Cada vez son más e incluso ahora son 3 clubes que compiten entre ellos para poner el monto más alto. Uno debe vender por el bien de la institución", aclaró Javier Rabanal en TV Perú.

PUEDES VER: Universitario sorprende a los hinchas con nueva camiseta alterna: "La historia y grandeza se pintan de guinda"

lr.pe

César Inga también ha sido buscado en Grecia

Inglaterra o Estados Unidos no serían los únicos destinos que maneja César Inga. De acuerdo a Andrea Closa, un club de la primera división de Grecia contactó con Universitario para negociar por el jugador de 23 años. "La oferta de Kansas ha llegado por el representante. La propuesta del Watford llegó directamente por Universitario. Hay un club de la primera división de Grecia que ha contactado con la 'U' para pedir autorización y negociar directamente con César Inga", reveló Javier Rabanal.

PUEDES VER: Edison Flores deja pretemporada de Universitario por inesperado viaje a Estados Unidos: "Ha pedido un permiso especial"

lr.pe

¿Qué partidos amistosos jugará Universitario?

Además del cruce ante los rosados, Universitario enfrentará a Melgar el martes 20 de enero, en el Estadio Monumental, desde las 10.30 a. m. La transmisión de ese encuentro también iría a través de su canal de YouTube, aunque falta confirmación oficial.

Por último, el 'plato fuerte' del mes será el juego contra la U. de Chile el sábado 24 de enero. Dicho encuentro sí contará con presencia de público y se llevará a cabo en el Monumental a partir de las 8.00 p. m. La transmisión estará a cargo de TV Perú (canal 7 de señal abierta).

