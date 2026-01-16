Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema
El pedido se sustenta en un informe de la JNJ que atribuye a Espinoza presuntas infracciones por no haber restituido a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y da inicio a un proceso disciplinario que podría terminar en su salida del Ministerio Público.
- Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea él se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"
- Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir inhabilitación impuesta por el Congreso
María Teresa Cabrera, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) planteó la destitución de Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema, a partir de un informe que cuestiona su actuación por no haber restituido a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.
Según el documento, la manera en la Espinoza actuó debe ser evaluada dentro de un proceso disciplinario. "Haber hecho caso omiso a lo ordenado mediante Resolución №° 231-2025-JNJ, que ordenaba que la señora Liz Patricia Benavides Vargas retome las funciones como Fiscal Suprema Titular, a lo que la denunciada no atendió, habiendo realizado una serie de actos irregulares con la finalidad de mantenerse en el cargo de Fiscal de la Nación", se lee como uno de los cargos en su contra.
