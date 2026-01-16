HOYSuscripcion LR Focus

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

El pedido se sustenta en un informe de la JNJ que atribuye a Espinoza presuntas infracciones por no haber restituido a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y da inicio a un proceso disciplinario que podría terminar en su salida del Ministerio Público.

Delia Espinoza podría ser destituida como fiscal suprema. Foto: Carlos Felix/La República
Delia Espinoza podría ser destituida como fiscal suprema. Foto: Carlos Felix/La República

María Teresa Cabrera, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) planteó la destitución de Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema, a partir de un informe que cuestiona su actuación por no haber restituido a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

Según el documento, la manera en la Espinoza actuó debe ser evaluada dentro de un proceso disciplinario. "Haber hecho caso omiso a lo ordenado mediante Resolución №° 231-2025-JNJ, que ordenaba que la señora Liz Patricia Benavides Vargas retome las funciones como Fiscal Suprema Titular, a lo que la denunciada no atendió, habiendo realizado una serie de actos irregulares con la finalidad de mantenerse en el cargo de Fiscal de la Nación", se lee como uno de los cargos en su contra.

Noticia en desarrollo...

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea él se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea él se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir inhabilitación impuesta por el Congreso

Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir inhabilitación impuesta por el Congreso

Poder Judicial aprueba formalizar investigación preparatoria contra Delia Espinoza

Poder Judicial aprueba formalizar investigación preparatoria contra Delia Espinoza

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

