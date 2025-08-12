El esgrimista peruano Renzo Fukuda venció al guatemalteco Cristian Porras por 15-6 y se coronó campeón en la final de florete masculino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (ASU2025). Este momento es histórico, ya que es la primera vez que se obtiene una distinción de este tipo en este certamen.

Durante el duelo, el joven deportista peruano de 18 años mostró una gran autoridad y precisión, manteniendo una seguridad inquebrantable a lo largo de todo el combate. Al ganar, Fukuda lució la bandera del Perú en su espalda y recorrió orgulloso el espacio deportivo.

Renzo Fukuda integrará el Programa Lima 2027 tras obtener medalla de oro en ASU2025

Antes de este resultado, Fukuda integraba el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IDP), que le brindaba una subvención económica mensual, además de asistencia médica y nutricional. Con la medalla obtenida en Paraguay, el deportista fue incorporado al Programa Lima 2027, iniciativa que busca fortalecer la preparación de atletas con proyección a los próximos Juegos Panamericanos que se desarrollarán en la capital peruana.

Renzo Fukuda fue incorporado al Programa Lima 2027. Foto: Andina

Como parte de su ingreso a este programa, Fukuda recibirá un incremente en la subvención económica por tres años, acceso a campos de entrenamiento, y apoyo para participar en torneos internacional. Según informó el IPD, estas medidas forman parte del plan de reparación que busca optimizar el rendimiento de los deportistas peruanos en el ciclo olímpico y panamericano.