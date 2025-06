Paddy Pimblett sería próximo rival de Ilia Topuria en UFC y le lanza amenaza: "Quiero acabarlo luego de 700 codazos"

Ilia Topuria sigue dando de que hablar en el mundo de las MMA tras acabar con un nocaut a Charles Oliveira y quedarse con el título mundial del peso ligero en el UFC 317. Todo parece indicar que el español ya tendría rival y sería Paddy Pimblett, quien subió a encarar y cruzar insultos con el campeón poco después de su pelea y enfrente de su esposa y su hijo.

El atrevido acto fue criticado por muchos, incluido el propio presidente de UFC, Dana White. Lejos de disculparse por lo sucedido, Pimblett redobló su amenaza en declaraciones posteriores, asegurando que "odia" a Topuria y que, por ello, ambos podrían dar un gran espectáculo, como lo hicieron en su momento Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov.

Así retó Paddy Pimblett a Ilia Topuria tras el UFC 317

"Lo había dicho. Represento a la nueva generación. Este es el siguiente nivel en el juego", fueron las primera palabras de Ilia Topuria luego de su contundente victoria sobre Oliveira. El 'Matador' hizo un breve análisis sobre su pelea y, luego, manifestó sus ganas de pelear con Paddy: "Tenemos aquí a varios bobos, una rubia que no me gusta (Pimblett), otro que le duele la espalda cuando tiene que pelear".

El británico irrumpió inmediatamente en la jaula y cruzó palabras con Topuria: "Mírame. Fue un buen nocaut, te doy mis respetos, pero nunca me vas a noquear a mí". "Eres un mar****. Voy a poner mi p**** en tu cara", le respondió el monarca de los ligeros. "Te acabaré, pequeñito" contestó a su vez Paddy, poco antes de recibir un empujón del hispano de raíces georgianas.

La palabra de Paddy Pimblett tras encarar a Topuria

Poco después, Paddy Pimblett insistió en sus ganas de pelear con Ilia Topuria. "No necesitas vender esa pelea, se vende a sí misma. Dos tipos que genuinamente se detestan. No hemos visto eso desde Khabib y McGregor. Porque lo odio (a Topuria), no quiero acabarlo rápido, quiero acabarlo a falta de un minuto y luego de darle 700 codazos. Quiero desfigurarlo", declaró el 'Baddy' a ESPN.

El peleador de Liverpool, actual retador número 8 del mundo en el peso ligero, aseguró que se siente más motivado cuando todos piensan que va a perder. "Me es cálido y reconfortante hacer que la gente se coma sus palabras. No puedo esperar, no puedo pactar con nadie más, así de simple. Él será mi próximo rival y yo voy a arrancarle su cabecita", añadió.

¿Paddy Pimblett será el próximo rival de Topuria?

Ilia Topuria se tomó muy bien la respuesta de Paddy Pimblett a su desafío. "2026, Santiago Bernabéu, va a pasar, es inevitable. Sería como un partido de Champions: España, Georgia, todos los ingleses ahí (...) Tengo que hacer mi trabajo y punto. Pero con Paddy… voy a disfrutar mucho dándole una paliza", declaró ante la prensa.

No obstante, Dana White le puso paños fríos al asunto tras el escándalo en la post del UFC 317. "Si yo hubiera estado ahí, no lo habría permitido", citó el mandamás de la compañía, en referencia a la conducta de Pimblett, y añadió que aún no se han cerrado las negociaciones, por lo cual el esperado enfrentamiento no puede darse por sentado.