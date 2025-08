Gabriel Marolt Perez, más conocido como Shadoune, llegó a Perú para enfrentarse al streamer Glogloking en La Noche Dorada, show organizado por ElZeein. Tras tres rounds fue el peruano quien se alzó como campeón de la velada de boxeo amateur, por decisión unánime de los jueces. Aunque el combate duró alrededor de 15 minutos, ambos creadores de contenidos llevaron una ardua preparación durante los últimos cinco meses. Así lo explicó el joven francés en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la cantidad de dinero que gastó el streamer francés durante su entrenamiento para el combate con Glogloking. Según comentó Shadoune, invirtiendo un total de US$ 6.050, incluyendo el costo de vuelo a Perú.

Shadoune gastó más de US$ 6.000 para prepararse en su combate contra el peruano Glogloking

El creador de contenido francés brindó detalles del monto que gastó para su encuentro en el ring con el peruano Glogloking. Según el cálculo, entre el gym y entrenamientos con su coach en España, invirtió un total de US$ 990, durante los primeros 2 meses.

Tras mudarse a México, tuvo que seguir preparándose, por lo que llegó a gastar entre el pago del centro del boxeo, gimnasio, clases privadas y nutricionista cerca de US$ 1.460. Es decir, solo en entrenamiento físico, invirtió un total de 2.450 dólares.

En cuanto a los implementos que necesitó para entrenar, como guantes, zapatos y bucales, señaló que gastó un total de 250 dólares.

Respecto al monto que invirtió en su alimentación y en un cocinero privado, pues debía ganar masa muscular, para la pelea, desembolsó alrededor de US$ 2.150. Por último, tuvo que comprar su vuelo a Perú, ida y vuelta, tanto para él como para su coach. Según explicó los pasajes le salieron en total 1.200 dólares. Sumando ello, su inversión fue de 6.050 dólares.

"No cuento el hotel porque el evento me dijo que me iba a ayudar con esto. Entonces, en total, son unos 6.050 dólares gastados en estos 5 meses de entrenamiento", indicó.