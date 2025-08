El tiktoker peruano Cañita venció a Cristorata en la pelea de La Noche Dorada. Tras una ardua batalla, el famoso streamer se colocó como el campeón de la velada de boxeo amateur, por decisión unánime de los jueces. Ahora, en una transmisión en vivo en Kick, el influencer confesó que durante su pelea contra el creador de contenido chiclayano, fue insultado y amenazado por Diealis.

"No loco, qué feo se comportó conmigo. En el segundo round me hizo así (me sacó el dedo medio). Me dijo: 'conch*******, ya te cag****, te voy a pegar. Yo nunca le he nada, pero, ahora entiendo muchas cosas. Lo voy a quemar", comentó molesto, Cañita. Aunque el creador de contenido peruano no quiso revelar qué streamer fue el que le habría faltado el respeto, un video publicado en la cuenta de TikTok @clips, se ve a Diealis teniendo ese comportamiento hacia él.

Diealis pide disculpas tras viralizarse video insultando a tiktoker 'Cañita'

Tras las declaraciones de Alexis José Cañañaupa, más conocido como 'Cañita', el streamer Diealis aprovechó su transmisión en Kick para pronunciarse sobre el tema y pedir disculpas por su comportamiento en La Noche Dorada. Sin embargo, no se dirigió al influencer peruano ni tocó el tema sobre lo que pasó durante la pelea de box que tuvo con su amigo Cristorata.

"Gente quería pedir disculpas de frente. Este deporte a mi me emociona mucho. Saca todo de mí. Tiro unas palabradas de insulto al rival y me rayo porque hago de todo para que pierda (y mi compañero gane). Mil disculpas para todas esas personas que fueron afectadas", explicó el streamer.

¿Quiénes ganaron en La Noche Dorada?

El evento de boxeo amateur se llevó a cabo el sábado 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibos. El show tuvo en el ring a reconocidos streamers e influencers, tanto peruanos como extranjeros. A continuación, te mostramos una lista de los vencedores de la velada.