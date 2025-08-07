Álvaro Barco habló acerca de la posibilidad de que Universitario fiche a Gianluca Lapadula. Foto: composición LR/ captura de pantalla Universitario

En una reciente conferencia de prensa, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, destacó el crecimiento que viene mostrando la ‘U’. También fue consultado sobre posibles fichajes del club crema, y uno de los nombres que surgió fue el de Gianluca Lapadula.

Universitario tiene como objetivo ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 y sueña con lograr el tricampeonato, por lo que los hinchas esperan ver nuevos rostros con la camiseta crema. Ante este panorama, Barco reconoció que cualquier equipo desearía contar con Lapadula, aunque su fichaje representa una inversión inalcanzable para el club.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario?

“Creemos que ya tenemos la plantilla cerrada. Siempre existe la posibilidad de incorporar a alguien, pero solo si aparece un jugador que esté por encima de lo que tenemos. Sin embargo, estamos convencidos de que el equipo está completo y se viene preparando partido a partido”, explicó en un primer momento.

“Cualquier equipo quisiera tener a Lapadula, pero más allá de que los contadores no dan la vuelta olímpica, hay que ser responsables. Cada contrato debe tener un sustento no solo futbolístico, sino también financiero, y estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio. Por eso, no es viable contar con ese jugador", puntualizó.

