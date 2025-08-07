Universitario de Deportes acaba de anunciar, a través de sus redes sociales, su nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años de historia y grandeza. Esta será la nueva piel que usará el equipo, el cual realizará un gran evento el viernes 8 en el estadio Monumental de Ate. La actividad contará con la presencia de grandes artistas e ídolos del club.

Las camisetas estarán disponibles a través de la página oficial de Marathon. Este anuncio, acompañado de la frase: "Estamos orgullosos de presentar la camiseta por los 101 años de garra y pasión del club Universitario", despertó la ilusión de los hinchas, quienes, mediante comentarios, resaltaron el diseño de esta nueva camiseta.

La 'U' anuncio nueva camiseta. Foto: vía X

PUEDES VER: Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

¿Dónde comprar la camiseta de Universitario?

Esta camiseta por los 101 años del conjunto crema se podrá adquirir a través de la página web de Marathon, tienda oficial en cuanto a mercadería del equipo. Además, hay diseños tanto para hombres como para mujeres.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Universitario?

La camiseta de Universitario de Deportes tiene un costo de S/229 en su versión de hombre manga corta, mientras que la versión para mujer está a S/189. La camiseta de manga larga para hombre, en color negro, cuesta S/249, al igual que la versión para mujer en color crema. Asimismo, para los más pequeños, la nueva ‘piel’ tiene un precio de S/169.