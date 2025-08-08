HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Peruano que entrenaba en Manchester City sufrió escalofriante lesión que lo alejará de las canchas por 9 meses

Luego de su regreso del Lommel SK de Bélgica, el jugador se unió a la pretemporada del City y en un entrenamiento se lesionó gravemente, requiriendo cirugía y un cuidadoso proceso de rehabilitación.

El peruano de 22 años se lesionó en un entrenamiento con el Manchester City. Foto: difusión
El peruano de 22 años se lesionó en un entrenamiento con el Manchester City. Foto: difusión

El exlateral izquierdo de Alianza Lima atraviesa un momento complicado en el Manchester City. Kluiverth Aguilar, quien parecía estar listo para buscar nuevos desafíos en su carrera futbolística, sufrió una grave lesión que lo alejará de las canchas durante nueve meses.

Según se ha informado, Aguilar sufrió una rotura del tendón de Aquiles en una de sus piernas. Esto ocurrió luego de su regreso del Lommel SK de Bélgica, cuando se incorporó a la pretemporada con el equipo de reservas del City, donde lamentablemente sufrió esta severa lesión.

PUEDES VER: DT de Emelec toma dura decisión con Christian Cueva en plena pelea por entrar a un torneo internacional: "Quieren que..."

lr.pe

¿Cómo se lesionó Kluiverth Aguilar?

Tras volver de Bélgica a Inglaterra, Aguilar se unió a los entrenamientos de pretemporada del City. Sin embargo, durante uno de los partidos de práctica, sufrió una lesión que lo dejaría fuera de competencia por nueve meses. Fue trasladado a una clínica local, donde los exámenes médicos confirmaron la rotura completa del tendón de Aquiles. Se determinó que era necesaria una intervención quirúrgica, la cual se realizó hace tres semanas en Inglaterra. Actualmente, Aguilar utiliza una bota ortopédica en posición equina y se moviliza con muletas.

PUEDES VER: Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

lr.pe

Kluiverth Aguilar regresará a Perú

Kluiverth Aguilar, exlateral de Alianza Lima, arribará a Lima en los próximos días para continuar con su proceso de recuperación, el cual será supervisado por el fisioterapeuta peruano Carlos Yupanqui. Este ya ha establecido comunicación con el doctor James Calder, responsable de la intervención quirúrgica.

Se estima que Aguilar deberá seguir un plan de rehabilitación antes de volver a entrenar y competir al más alto nivel. Esto se debe a la complejidad de la lesión, por lo que el proceso se llevará con precaución y de forma gradual, priorizando la recuperación total de su fuerza y funcionalidad.

Cabe señalar que el defensor jugó la última temporada con el Lommel SK de Bélgica. Tras recuperarse, buscará un nuevo rumbo en su carrera, aunque todavía mantiene contrato con el City Football Group hasta finales de 2026.

Notas relacionadas
Franco Navarro llega a Alianza Lima como el nuevo gerente deportivo: trabajará con su padre y tendrá un destacada función

Franco Navarro llega a Alianza Lima como el nuevo gerente deportivo: trabajará con su padre y tendrá un destacada función

LEER MÁS
Hincha asiste con su polo de Alianza Lima a cumpleaños con temática de Universitario y en redes lo trolean: “Ni regalo llevó”

Hincha asiste con su polo de Alianza Lima a cumpleaños con temática de Universitario y en redes lo trolean: “Ni regalo llevó”

LEER MÁS
Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

LEER MÁS
Eddie Fleischman contradice a Juan Carlos Oblitas y da detalles sobre supuesto 'bono de éxito': "Esa es la historia completa"

Eddie Fleischman contradice a Juan Carlos Oblitas y da detalles sobre supuesto 'bono de éxito': "Esa es la historia completa"

LEER MÁS
‘Cachete’ Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

‘Cachete’ Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

LEER MÁS
Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

LEER MÁS
Gianfranco Chávez deja emotivo mensaje tras ser 'purgado' de Sporting Cristal y llegar a Alianza Lima: "Me voy con la frente en alto"

Gianfranco Chávez deja emotivo mensaje tras ser 'purgado' de Sporting Cristal y llegar a Alianza Lima: "Me voy con la frente en alto"

LEER MÁS
DT de Emelec toma dura decisión con Christian Cueva en plena pelea por entrar a un torneo internacional: "Quieren que..."

DT de Emelec toma dura decisión con Christian Cueva en plena pelea por entrar a un torneo internacional: "Quieren que..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Influencer Lizeth Atoccsa tras recibir apoyo por críticas por la compra de un departamento: "La vida me está recompensando"

Deportes

Presidente de Emelec impacta al revelar millonaria deuda del equipo de Christian Cueva: "Trabajamos para salvar el club"

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

Venezuela vs Puerto Rico EN VIVO por cuartos de final de Copa Panamericana de Vóley 2025: ¿a qué hora la Vinotinto y donde ver el encuentro?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota