El exlateral izquierdo de Alianza Lima atraviesa un momento complicado en el Manchester City. Kluiverth Aguilar, quien parecía estar listo para buscar nuevos desafíos en su carrera futbolística, sufrió una grave lesión que lo alejará de las canchas durante nueve meses.

Según se ha informado, Aguilar sufrió una rotura del tendón de Aquiles en una de sus piernas. Esto ocurrió luego de su regreso del Lommel SK de Bélgica, cuando se incorporó a la pretemporada con el equipo de reservas del City, donde lamentablemente sufrió esta severa lesión.

¿Cómo se lesionó Kluiverth Aguilar?

Tras volver de Bélgica a Inglaterra, Aguilar se unió a los entrenamientos de pretemporada del City. Sin embargo, durante uno de los partidos de práctica, sufrió una lesión que lo dejaría fuera de competencia por nueve meses. Fue trasladado a una clínica local, donde los exámenes médicos confirmaron la rotura completa del tendón de Aquiles. Se determinó que era necesaria una intervención quirúrgica, la cual se realizó hace tres semanas en Inglaterra. Actualmente, Aguilar utiliza una bota ortopédica en posición equina y se moviliza con muletas.

Kluiverth Aguilar regresará a Perú

Kluiverth Aguilar, exlateral de Alianza Lima, arribará a Lima en los próximos días para continuar con su proceso de recuperación, el cual será supervisado por el fisioterapeuta peruano Carlos Yupanqui. Este ya ha establecido comunicación con el doctor James Calder, responsable de la intervención quirúrgica.

Se estima que Aguilar deberá seguir un plan de rehabilitación antes de volver a entrenar y competir al más alto nivel. Esto se debe a la complejidad de la lesión, por lo que el proceso se llevará con precaución y de forma gradual, priorizando la recuperación total de su fuerza y funcionalidad.

Cabe señalar que el defensor jugó la última temporada con el Lommel SK de Bélgica. Tras recuperarse, buscará un nuevo rumbo en su carrera, aunque todavía mantiene contrato con el City Football Group hasta finales de 2026.