Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania
¡Bombazo! Cristian Benavente regresa al fútbol peruano para vestir los colores de Sporting Cristal. El conjunto rimense da el batacazo en busca de levantar el Torneo Clausura 2025.
Sorpresa en el mercado de fichajes. Cristian Benavente regresa a la Liga 1, pero esta vez para representar los colores de Sporting Cristal. Tal como lo lees, el conjunto rimense da el batacazo y contrató al volante en busca de levantar el título del Torneo Clausura 2025. Ya pasó un año desde que el 'Chaval' dejó tierras peruanas y volvió a Europa para jugar por Gloria Buzau de Rumania, pero no pudo evitar el descenso.
Hasta la fecha, Benavente se encontraba sin equipo y su futuro era incierto en el Viejo Continente. Por ello, la posibilidad de venir a Cristal fue apetecible para el jugador de 31 años, donde seguramente sumará minutos para volver a su mejor nivel.