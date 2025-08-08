Sorpresa en el mercado de fichajes. Cristian Benavente regresa a la Liga 1, pero esta vez para representar los colores de Sporting Cristal. Tal como lo lees, el conjunto rimense da el batacazo y contrató al volante en busca de levantar el título del Torneo Clausura 2025. Ya pasó un año desde que el 'Chaval' dejó tierras peruanas y volvió a Europa para jugar por Gloria Buzau de Rumania, pero no pudo evitar el descenso.

Hasta la fecha, Benavente se encontraba sin equipo y su futuro era incierto en el Viejo Continente. Por ello, la posibilidad de venir a Cristal fue apetecible para el jugador de 31 años, donde seguramente sumará minutos para volver a su mejor nivel.