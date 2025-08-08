HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

¡Bombazo! Cristian Benavente regresa al fútbol peruano para vestir los colores de Sporting Cristal. El conjunto rimense da el batacazo en busca de levantar el Torneo Clausura 2025.

Cristian Benavente asumirá nuevo desafío en Perú. Foto: composición LR
Cristian Benavente asumirá nuevo desafío en Perú. Foto: composición LR

Sorpresa en el mercado de fichajes. Cristian Benavente regresa a la Liga 1, pero esta vez para representar los colores de Sporting Cristal. Tal como lo lees, el conjunto rimense da el batacazo y contrató al volante en busca de levantar el título del Torneo Clausura 2025. Ya pasó un año desde que el 'Chaval' dejó tierras peruanas y volvió a Europa para jugar por Gloria Buzau de Rumania, pero no pudo evitar el descenso.

Hasta la fecha, Benavente se encontraba sin equipo y su futuro era incierto en el Viejo Continente. Por ello, la posibilidad de venir a Cristal fue apetecible para el jugador de 31 años, donde seguramente sumará minutos para volver a su mejor nivel.

Cristian Benavente volvería al Perú tras descender en Rumanía: jugaría torneo internacional con histórico club de Liga 1

Cristian Benavente volvería al Perú tras descender en Rumanía: jugaría torneo internacional con histórico club de Liga 1

Cristian Benavente anuncia el embarazo de su novia: futbolista se convertirá en padre por primera vez

Cristian Benavente anuncia el embarazo de su novia: futbolista se convertirá en padre por primera vez

Reimond Manco recordó la vez que Benavente lo ninguneó y no se calló: "Con un ojo cerrado y 3 desgarros soy mejor"

Reimond Manco recordó la vez que Benavente lo ninguneó y no se calló: "Con un ojo cerrado y 3 desgarros soy mejor"

Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

Eddie Fleischman contradice a Juan Carlos Oblitas y da detalles sobre supuesto 'bono de éxito': "Esa es la historia completa"

Eddie Fleischman contradice a Juan Carlos Oblitas y da detalles sobre supuesto 'bono de éxito': "Esa es la historia completa"

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

Conar publicó audios del VAR y explicaron expulsión a Maxloren Castro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Nunca juega el balón"

Conar publicó audios del VAR y explicaron expulsión a Maxloren Castro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Nunca juega el balón"

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Puno: rector y vicerrector se disputan control de la Universidad Andina

Pagaron un bono de 14.640 bolívares en julio 2025: fecha del aumento, beneficiarios del Sistema Patria y cómo activar en 4 pasos

Fútbol Peruano

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

Mirar Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO: hora, dónde ver y alineaciones del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

