Deportes

Franco Navarro llega a Alianza Lima como el nuevo gerente deportivo: trabajará con su padre y tendrá un destacada función

El club aliancista refuerza su estructura directiva con el fichaje de Franco Navarro Mandayo como nuevo gerente deportivo, quien trabajará junto a su padre. Su nombramiento oficial se anunciará pronto.

Franco Navarro se suma a la gerencia deportiva de Alianza Lima. Foto: Lr/RPP
Alianza Lima se sigue reforzando para pelear por el Torneo Clausura 2025. El club de La Victoria, en las próximas horas, anunciará el fichaje de Franco Navarro Mandayo en la gerencia deportiva. De este modo, trabajará con su padre en una importante área 'blanquiazul'.

Luego de la partida de José Bellina a mediados de junio, la Gerencia Deportiva quedó sin liderazgo, lo que llevó a la directiva de Alianza Lima a tomarse un tiempo para seleccionar al candidato adecuado que asumiera el cargo. Por este motivo, Franco Navarro Mandayo ha sido designado como el nuevo responsable y su nombramiento será comunicado oficialmente en breve por la institución victoriana.

PUEDES VER: Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

lr.pe

¿Cómo llega Franco Navarro Mandayo a Alianza Lima?

El hijo de Navarro cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector deportivo. Hace poco realizó un MBA en Dirección de Entidades Deportivas en la Universidad Europea de Madrid. A sus 34 años puede aportar juventud e ideas nuevas en la importante área 'blanquiazul'.

"Franco Navarro Mandayo es el nuevo gerente deportivo de Alianza Lima. Vuelve al club blanquiazul luego de 13 años, ahora con una función gerencial. Su última labor fue la de gerente de selecciones. Antes fue jefe de Desarrollo de la Federación Peruana de Fútbol, donde trabajó 8 años. Sus labores comenzarán de manera oficial a partir de la próxima semana", reveló Kevin Pacheco en su cuenta 'X'.

PUEDES VER: CONAR reporta hackeo de su Instagram tras difusión de video con acusaciones graves a Agustín Lozano y "secuestro" de árbitros

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Ayacucho por el Torneo Clausura?

Alianza Lima, tras igualar 1-1 con Sporting Cristal, se prepara para su próximo encuentro este fin de semana. El equipo visitará a Ayacucho FC en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este partido está fijado para el sábado 9 de agosto a la 1:00 p.m. en condición de visita. Una derrota pone contra las cuerdas a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana.

