"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia     
Deportes

Gorosito y su rotundo mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras empatar con Sporting Cristal: "Estamos bien, no es alarmante"

El técnico argentino se mantiene calmado pese a los resultados adversos que viene consiguiendo Alianza Lima de local previo a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Gorosito pensativo luego del empate ante Sporting Cristal por Liga 1. Foto: L1MAX
Gorosito pensativo luego del empate ante Sporting Cristal por Liga 1. Foto: L1MAX

Alianza Lima no pudo vencer a Sporting Cristal, en Matute, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. Los 'celestes' mostraron mejor fútbol en el terreno de juego e incluso estuvieron más cerca de conseguir el gol en un partido cerrado y bastante friccionado. Además, los locales tampoco aprovecharon la expulsión del volante Castro ni el estreno de Sergio Peña en el once titular. Sin duda, un empate que complica al ver la tabla de posiciones.

Se encienden las alarmas en La Victoria, tras un empate que sabe amargo y el poco funcionamiento colectivo que se divisó en el esquema táctico 1-4-3-3 de Gorosito. En cambio, Autori y sus dirigidos leyeron muy bien el partido para anular a un equipo que viene haciendo historia en Copa Sudamericana, aunque en el Clausura parece que pierden la memoria.

PUEDES VER: Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

lr.pe

¿Qué dijo Gorosito luego del empate ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El 'Pipo Gorosito sorprendió a todos los hinchas, ya que en conferencia de prensa se mostró tranquilo al ser consultado por las dudas que deja Alianza Lima en el Torneo Clausura. "Todavía falta un montón, pero seguro que hemos perdido algunos puntos. Lo bueno es que lo puedes recuperar en los partidos directos. No creo que sea una cosa alarmante, estamos bien. Nos preocupan un poco el presente, pero tampoco es una locura”, reveló el DT argentino.

"Merecimos ganar en el desarrollo de los 90 minutos sin haber tenido una superioridad abrumadora, pero fuimos un poco más que Sporting Cristal desde mi punto de vista. Quizás nos faltó en la última parte de la cancha tener un poco más de paciencia”, aclaró Gorosito en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

lr.pe

¿Qué dijo Hernán Barcos luego empatar contra Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El 'Pirata' fue realista al finalizar el partido. "Este empate incomoda porque necesitábamos los 3 puntos, jugamos en casa y Cristal es un rival directo", enfatizó el experimentado delantero de Alianza Lima. Además, reveló la deuda de la escuadra victoriana para llevarse los 3 puntos ante los 'celestes'. "Nos faltó finalizar las jugada, pues tuvimos la pelota y armamos juegos, pero carecimos de profundidad", apuntó el '9'.

"El duelo se paró mucho e incluso creo que el segundo tiempo jugamos 20 minutos por el árbitro. Bueno, no queda que seguir y tampoco hay que lamentarse, ya que el sábado tenemos otra final en un campo difícil", sentenció Barcos en zona mixta.



Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Mr. Peet 'explota' y advierte a Alianza Lima tras empate ante Sporting Cristal: "No nos hagamos los hue*****"

Mr. Peet 'explota' y advierte a Alianza Lima tras empate ante Sporting Cristal: “No nos hagamos los hue*****”

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras partido Perú vs Puerto Rico por grupo A

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras partido Perú vs Puerto Rico por grupo A

Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

Perú no pudo y cayó 3-0 ante Puerto Rico: 'Matadoras' clasificaron a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú no pudo y cayó 3-0 ante Puerto Rico: 'Matadoras' clasificaron a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Prensa chilena arremete contra Ricardo Gareca por olvidar a sus estrellas y elegir 3 peruanos: "Insólito ninguneo"

Prensa chilena arremete contra Ricardo Gareca por olvidar a sus estrellas y elegir 3 peruanos: "Insólito ninguneo"

Natalia Málaga a Karla Ortiz: "El engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale" [VIDEO]

Natalia Málaga a Karla Ortiz: “El engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale” [VIDEO]

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

