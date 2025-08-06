Alianza Lima no pudo vencer a Sporting Cristal, en Matute, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. Los 'celestes' mostraron mejor fútbol en el terreno de juego e incluso estuvieron más cerca de conseguir el gol en un partido cerrado y bastante friccionado. Además, los locales tampoco aprovecharon la expulsión del volante Castro ni el estreno de Sergio Peña en el once titular. Sin duda, un empate que complica al ver la tabla de posiciones.

Se encienden las alarmas en La Victoria, tras un empate que sabe amargo y el poco funcionamiento colectivo que se divisó en el esquema táctico 1-4-3-3 de Gorosito. En cambio, Autori y sus dirigidos leyeron muy bien el partido para anular a un equipo que viene haciendo historia en Copa Sudamericana, aunque en el Clausura parece que pierden la memoria.

¿Qué dijo Gorosito luego del empate ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El 'Pipo Gorosito sorprendió a todos los hinchas, ya que en conferencia de prensa se mostró tranquilo al ser consultado por las dudas que deja Alianza Lima en el Torneo Clausura. "Todavía falta un montón, pero seguro que hemos perdido algunos puntos. Lo bueno es que lo puedes recuperar en los partidos directos. No creo que sea una cosa alarmante, estamos bien. Nos preocupan un poco el presente, pero tampoco es una locura”, reveló el DT argentino.

"Merecimos ganar en el desarrollo de los 90 minutos sin haber tenido una superioridad abrumadora, pero fuimos un poco más que Sporting Cristal desde mi punto de vista. Quizás nos faltó en la última parte de la cancha tener un poco más de paciencia”, aclaró Gorosito en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Hernán Barcos luego empatar contra Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El 'Pirata' fue realista al finalizar el partido. "Este empate incomoda porque necesitábamos los 3 puntos, jugamos en casa y Cristal es un rival directo", enfatizó el experimentado delantero de Alianza Lima. Además, reveló la deuda de la escuadra victoriana para llevarse los 3 puntos ante los 'celestes'. "Nos faltó finalizar las jugada, pues tuvimos la pelota y armamos juegos, pero carecimos de profundidad", apuntó el '9'.

"El duelo se paró mucho e incluso creo que el segundo tiempo jugamos 20 minutos por el árbitro. Bueno, no queda que seguir y tampoco hay que lamentarse, ya que el sábado tenemos otra final en un campo difícil", sentenció Barcos en zona mixta.









