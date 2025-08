El empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal fue decepcionante para muchos hinchas blanquiazules. El equipo comandado por Néstor Gorosito continúa con su andar irregular y este resultado lo complica en la lucha por obtener el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Al finalizar el compromiso, el periodista Mr. Peet no dudó en pronunciarse y dejó una fuerte advertencia para los futbolistas del elenco victoriano.

Mr. Peet advierte a Alianza Lima tras empate ante Cristal.

En un primer momento, el reconocido comunicador indicó que Alianza Lima debe reaccionar lo antes posible para no empezar a despedirse del Torneo Clausura. Además, hizo referencia a unos episodios extrafubolísticos que ocurrieron hace algunos días.

"Si no reaccionamos a tiempo dentro y fuera de la cancha, no nos hagamos los hue*****, vamos a estar más rápido de lo pensado sin ninguna chance a nivel local. Plantel y jugadores tenemos. Es un tema de plantel. Los referentes hacen reaccionar a algunos que no saben dónde están o nos vamos despidiendo del torneo. Asumo que en el vestuario o la institución hay gente que tiene que hacer reaccionar, sobre todo a algunos que fuera de cancha que parece ser que no entendieron todavía", manifestó en 'Madrugol'.

Por otra parte, a pesar de que cuestionó el desempeño del árbitro Augusto Menéndez, Mr. Peet afirmó que el equipo blanquiazul debe hacerse responsable de su mal desempeño y que se debe dejar de buscar culpables cuando no se obtienen los resultados.

"Yo no le puedo echar las culpa a los árbitros. Hoy no fuimos capaces nosotros. Aprendamos a reconocer cuando nosotros somos los principales responsables de nuestros problemas y nuestras derrotas (...). Hay partidos en los que no ha sido así. Hay situaciones en las que nosotros somos única y exclusivamente responsables de no sacar los resultados y ganar de local. Nos estamos acostumbrando a mirar al costado para ver quién tiene la culpa", puntualizó

"Somos responsables de nuestra incapacidad. No pateamos al arco. ¿De eso tiene la culpa el pésimo arbitraje de Meléndez? ¿Cuántos remates al arco hizo hoy Alianza? Cuando hay algo clamoroso lo digo, pero hoy... Fuimos incapaces, no le pegamos al arco. Mientras sigamos buscando culpables afuera, adentro van a estar cómodos", concluyó.

¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Con el empate frente a los rimenses, Alianza Lima sumó 5 unidades y se ubica en la sexta casilla de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.