Alianza Lima a un paso de cerrar el fichaje de Gianfranco Chávez: los detalles de la negociación con Sporting Cristal

Alianza Lima se sigue reforzando para disputar la Copa Sudamericana y completar el Torneo Clausura 2025. El equipo de Gorisito habría llegado a un acuerdo verbal con Sporting Cristal por la transferencia de Gianfranco Chávez. El defensa formado en la divisiones menores y uno de los capitanes del cuadro celeste llegaría a La Victoria.

El joven zaguero de 26 años no figura en los planes de la directiva para la segunda mitad de la temporada. Por este motivo, ha facilitado las negociaciones entre ambos clubes. Además, no es un secreto que el subcampeón de la Liga 1 quiere reforzar la defensa para no depender de Zambrano.

¿Cuánto tiempo jugará Gianfranco Chávez en Alianza Lima?

El talentoso zaguero dejará La Florida para unirse a Alianza Lima por un periodo de dos temporadas. En la institución de La Victoria se contempla la posibilidad de extender el contrato por un año adicional.

La oficialización de la transferencia está a un paso, con la firma pendiente que se espera concretar este lunes. A pesar de que Chávez había manifestado su deseo de continuar en el equipo celeste y contaba con el respaldo del técnico Paulo Autuori, la directiva ha decidido aprobar su salida.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Sporting Cristal?

La transmisión del Alianza Lima y Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX en todo el territorio peruano. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿A qué hora jugará Alianza Lima contra Sporting Cristal?

El clásico moderno entre Alianza Lima y Sporting Cristal está pactado para jugarse desde las 8.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será Matute.