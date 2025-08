Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán una edición más del clásico moderno este martes 5 de agosto. El equipo blanquiazul recibirá a un equipo invicto y líder en busca de su segunda victoria que los meta de lleno en la pelea por el Torneo Clausura 2025. Para este encuentro, íntimos no podrán contar con 3 jugadores, lo que obligará al técnico Néstor Gorosito a modificar parte de su esquema. Se tratan de los futbolistas Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero.

El 'Depredador' sufrió un esguince en el tobillo derecho tras el partido ante Gremio y, pese a que no participó en la anterior jornada, finalmente no pudo recuperarse. Eryc Castillo también fue uno de los ausentes ante Juan Pablo II; sin embargo, el club no ha emitido un comunicado sobre lo que presenta. Por otro lado, Alan Cantero ya venía recuperándose tras la lesión que lo mantuvo alejando por varios meses. Pese a que regresó ante Gremio por la Sudamericana, el delantero volvió a sentirse a los pocos minutos de haber iniciado el partido y sigue en recuperación.

Alianza Lima y las bajas que presenta para enfrentar a Sporting Cristal

Aparte de las ausencias de Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero, otra de las novedades es el regreso de Sergio Peña y Carlos Zambrano al equipo. Ambos futbolistas no fueron parte de la lista que enfrentó a Juan Pablo II en la fecha pasada porque se venían recuperando de algunas molestias.

Nómina oficial de Alianza Lima para partido ante Sporting Cristal. Foto: Club Alianza Lima

¿A qué hora juegan Alianza Lima contra Sporting Cristal?

El partido entre ambas escuadras por otra jornada de la Liga 1 2025 está pactado para jugarse este martes 5 de agosto a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de L1 MAX.