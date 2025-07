Pep Guardiola ha paralizado al mundo entero. En plena pretemporada con el Manchester City, el entrenador español ha confirmado que se retirará del fútbol tras su etapa en el conjunto inglés. Luego de varios años exitosos en distintos clubes de Europa, el DT siente que es necesario hacer un alto en su carrera para reponerse emocional y físicamente. Si bien no ha dicho cuánto durará esta pausa, se espera que vuelva a dirigir unos meses después de dejar los banquillos.

En una reciente entrevista para la revista GQ Hype, Guardiola también admitió que vivió un proceso similar cuando dejó de ser técnico del FC Barcelona. En aquella oportunidad, se percató que era el momento de dejar la institución culé para aceptar un nuevo reto. En esta ocasión, cree que lo que mejor para su bienestar es descansar.

Guardiola confirmó que se retirará del fútbol tras su etapa en el City

"Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido. Voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo", declaró Guardiola.

Recordemos que el catalán cerró la temporada 2024-2025 sin ningún título con el Manchester City. En una de sus campañas más endebles, Guardiola no pudo alzar ningún trofeo, por lo que ha decidido sumar algunos refuerzos para arrasar en la Premier y más torneos internacionales.

"Cuando ganas seis Premier Leagues llega un momento en que tú bajas. Es el ser humano. Entonces probablemente había que haber movido más jugadores, pero es muy fácil decirlo después", agregó.

Guardiola aseguró que nunca volverá a dirigir al FC Barcelona

Pep es uno de los técnicos más recordados en Barcelona por encaminar a uno de los mejores equipos que ha visto el fútbol, el cual se consagró con un memorable sextete. Por ello, miles de fanáticos sueñan con un posible regreso del catalán a la institución.

No obstante, el propio director técnico descartó esta posibilidad para siempre. “Ya se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonita pero ya se acabó. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto”, enfatizó.