El futuro de Luis Advíncula es una incertidumbre. El lateral peruano ha sido uno de los más criticados tras la pésima campaña de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025. Por ello, estaría viviendo sus últimos días en Argentina. Inmediatamente, su nombre empezó a sonar con fuerza en el torneo peruano, concretamente en Alianza Lima y Sporting Cristal. En medio de este panorama, el exportero Erick Delgado reveló cuál sería la postura del 'Rayo' ante los rumores que lo vinculan con el Rímac.

Como se conoce, Delgado y Advíncula comparten una amistad de años, ya que coincidieron durante una etapa de sus carreras. A propósito, el popular 'Loco' contó que tuvo una conversación con 'Lucho' en la que le confesó que su intención es mantenerse en el extranjero.

Delgado revela que Advíncula quiere seguir jugando en Argentina

En la última edición del programa 'Ni loco ni santo', Erick Delgado dio a conocer la postura de Advíncula sobre un posible regreso a Sporting Cristal. "Yo hablé con 'Lucho' Advíncula, es algo off the record, hablé el día de mi cumpleaños y también un día antes porque justo estábamos en la transmisión viendo el partido y estoy totalmente seguro que Advíncula, hoy en día, piensa en seguir allá en Argentina y no piensa en regresar", expresó.

Asimismo, rechazó los rumores sobre un presunto hinchaje de Advíncula por Alianza Lima. "He escuchado a mucha gente que habla y se pelean por el tema de su hinchaje y Advíncula está por afuera, no va a volver y no mintamos, no seamos vende humos", añadió.

Finalmente, enfatizó en que el jugador de 35 años quiere quedarse un tiempo más en el exterior antes de regresar al campeonato peruano. Es más, buscaría quedarse en tierras argentinas. "Creo que él, me parece hasta dónde sé, es que quiere alargar su carrera en Argentina y se siente cómodo allá, ya está hasta nacionalizado", concluyó.

DT de Cristal se pronuncia sobre regreso de Luis Advíncula

Después del triunfo de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos, Paulo Autuori fue consultado sobre una posible regreso de Luis Advíncula. Sin dudarlo, el brasileño aseguró que todo se trata de especulaciones y que, por el momento, no existe nada con el jugador.

"Yo creo que Advíncula, ahora mismo con la edad que tiene, escuché en Brasil muchas veces que interesa a varios clubes y que no salía de Boca Juniors. Entonces, seguro que a cualquiera le gustaría contar con un jugador con su jerarquía, calidad, temperamento, pero son especulaciones", manifestó.