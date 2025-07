La era de Guillermo Duró al mando de Emelec comenzó de la mejor manera: el conjunto eléctrico goleó 4-2 de visitante al Manta FC y logró acercarse a la zona de clasificación del hexagonal final de la LigaPro de Ecuador. El volante peruano Christian Cueva fue una de las figuras del cotejo; sin embargo, muchos aficionados se vieron sorprendidos con su cambio al final del primer tiempo.

Al ser consultado sobre lo acontecido con el volante de la selección peruana, el extécnico de Deportivo Garcilaso señaló que no quería arriesgarlo.

¿Por qué Cueva fue reemplazado en el primer tiempo del triunfo de Emelec?

Christian Cueva se encargó de encaminar el triunfo de Emelec con gol desde el punto de penal a los 11 minutos y una asistencia para su compatriota Alfonso Barco. Al finalizar el cotejo, el estratega argentino indicó que el popular 'Aladino' no pudo continuar debido a una molestia.

"Antes del final del primer tiempo había sentido una molestia en el isquiotibial, así que preferimos no arriesgarlo y cuidarlo, porque es muy importante para nosotros", manifestó ante los medios de comunicación.

La fuerte autocrítica del DT de Emelec tras ganarle Manta

A pesar de la victoria, Guillermo Duró señaló que los tres puntos les permiten trabajar con tranquilidad; sin embargo, fue claro al mencionar que no se fue contento con el rendimiento mostrado en los 90 minutos.

"Más allá de los goles me voy contento por la entrega. El primer tiempo fue muy bueno en muchas cosas de las que venimos trabajando, el segundo nos costó. Tenemos que sostener lo que hicimos en el primer tiempo durante todo el partido. No me voy contento, pero sí bien por los tres puntos que nos dan la tranquilidad para trabajar mucho mejor", agregó.

Próximo partido de Christian Cueva con Emelec

El próximo partido de Emelec será el miércoles 30 de julio frente a Miguel Uturralde por la ronda clasificatoria de la Copa Ecuador 2025. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito desde las 6.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).