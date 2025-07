Mr Peet sorprendió a todos sus seguidores, en 'Madrugol', al revelar la extraña cábala que uso antes del Alianza Lima vs Gremio. La eliminación del cuadro de Porto Alegre ante el elenco de Gorosito quedará en la historia de la Copa Sudamericana. Además, la gesta permitió que el equipo capitaneado por Carlos Zambrano y Hernán Barcos se meta a los octavos de final del torneo.

De este modo, en la siguiente fase, Alianza Lima jugará contra Universidad Católica de Ecuador. Justamente, su estreno en los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, será el miércoles 13 de agosto desde las 7.30 p. m. en La Victoria. La vuelta se jugará el 20 de agosto.

PUEDES VER: Mr Peet se emociona en plena conferencia de prensa y le agradece a Gorosito por clasificación de Alianza Lima en Sudamericana

¿Cuál es la cábala que uso Mr Peet previo al histórico triunfo de Alianza Lima ante Gremio?

El experimentado periodista en 'Madrugol', confesó que no uso ropa interior para ver el partido de Alianza Lima vs Gremio de Porto Alegre por Copa Sudamericana. "La gente puede pensar lo que quiera, pero justo ese día no me puse calzoncillo como cábala. Juro que lo hago como cábala y me funcionó. El proceso fue incómodo, ya que los policías me revisaron", sentenció el narrador deportivo.

¿Qué paso con Mr. Peet en Brasil?

Mr. Peet se tomó la incomoda revisión policial de la mejor manera. ''Es parte del protocolo, son las leyes en Brasil. Puede parecer un exceso, pero para mí no me parece. Nos intervinieron porque fuimos con buses lleno de hinchas y por obvias razones la Policía Federal hace su trabajo. Nos revisaron para saber si teníamos objetos prohibidos'', explicó.

El comunicador desmintió los rumores que lo vinculaban con un delito en el extranjero y aclaró que toda esa información era falsa. Con su mensaje, logró calmar el ambiente y llevar tranquilidad a sus seguidores. ''La gente ha especulado algunas versiones, pero aquí estamos. Felices y contentos'', agregó.